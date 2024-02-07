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Prof. Dr. Nurper Özbar, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek

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Voleybol hakemi Prof. Dr. Nurper Özbar, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek. Uluslararası Voleybol Hakemi Özbar, Fransa'da düzenlenecek olan oyunlara davet edildi. Ayrıca Özbar, Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevini de yürütmektedir.

Voleybol hakemi Prof. Dr. Nurper Özbar, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Uluslararası Voleybol Hakemi Özbar, Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na davet edildi.

Nurper Özbar, voleybol hakemliğinin yanı sıra Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevini de yürütüyor.

Kaynak: AA / Spor

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