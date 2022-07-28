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Pınar Karşıyaka'da Ponitka sesleri

Pınar Karşıyaka'da Ponitka sesleri

BASKETBOL Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda yine iddialı olmak için kadrosunu çok büyük oranda değiştiren Pınar Karşıyaka, eski yıldızı Mateusz Ponitka'yı yuvaya döndürmeye hazırlanıyor.

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BASKETBOL Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda yine iddialı olmak için kadrosunu çok büyük oranda değiştiren Pınar Karşıyaka, eski yıldızı Mateusz Ponitka'yı yuvaya döndürmeye hazırlanıyor. Henüz yabancı kısa forvet ve uzun forvet takviyesi yapmayan Kaf-Kaf, 2019'dan beri Euroleague'de forma giydiği Zenit St. Petersburg'dan geçen sezon ayrılan 28 yaşındaki Polonyalı oyuncuyla pazarlıkta son aşamaya geldi. Karşıyaka'da daha önce 2016-2017 sezonunda oynayan Ponitka, büyük ihtimalle yuvaya dönecek.

Türkiye'deki kariyerinden sonra da Karşıyaka'dan kopmayan Ponitka, geçen sezon Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan sonra nisan ayında Zenit'ten ayrıldı. Ponitka, Süper Lig'de Kaf-Kaf'ın 9 Nisan'da Tofaş'la oynadığı maçı da takip etti. Yıldız basketbolcu yeşil-kırmızılılardan sonra Gran Canaria ve Lokomotiv Kuban'da da oynamıştı. Ponitka'nın adı Bayern Münih ve Monaco'yla da anılıyor. Karşıyaka transferde şimdiye kadar Jaylon Brown, Erick Mccollum, Angel Delgado, Kenan Sipahi, Thomas Akyazılı, Mert Celep ve Deniz Kılıçlı'yı alarak 7 takviye yaptı.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor

Pınar Karşıyaka Karşıyaka Spor Haberler

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