PFDK'lık olmayan yok! Dursun Özbek, Ali Koç ve Jorge Jesus disipline sevk edildi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sportmenliğe aykırı hareketleri, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise hakem hakkındaki açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da hem Sevilla maçı sonrası açıklamaları hem de Alanyaspor maçında kart görmesi nedeniyle kurula sevkedildi.

PFDK sevklerinin özeti şöyle;

Galatasaray - Sportmenliğe aykırı hareket

Beşiktaş - Çirkin ve kötü tezahürat

- Çirkin ve kötü tezahürat Fenerbahçe - Çirkin ve kötü tezahürat

Jorge Jesus - Sportmenliğe aykırı hareket

Dursun Özbek - Sportmenliğe aykırı hareket

Ali Koç - Hakemler hakkında açıklama

Emre Belözoğlu - Hakaret

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 18.03.2023 ve 19.03.2023 tarihlerinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in 18.03.2023 ve 19.03.2023 tarihlerinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un müsabaka devre arası ve sonrasında kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN'ın müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart ve Sevilla maçı sonrası açıklamaları nedeniyle "Sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU'nun 19.03.2023 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 20.03.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."