PFDK Galatasaraylı Ugochukwu'ya ciddi faulden 2 maç men cezası verdi

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PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. PFDK Galatasaraylı futbolcu Lesley Ugochukwu'ya, Trabzonspor- Galatasaray maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.

PFDK tarafından alınan kararlar şöyle;

1- ARCA ÇORUM FK'nın, 19.09.2026 tarihinde oynanan ARCA ÇORUM FK-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN C3 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

ARCA ÇORUM FK idarecisi SAVAŞ BALÇIK hakkında, müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

2- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 19.09.2026 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN KUZEY ALT K, J, L, GÜNEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN GÜNEY ALT J, L, K, numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. hakkında, talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN hakkında; müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 19.09.2026 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ÜST MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST F ve G2 MİSAFİR bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu OKAN BURUK'un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu LESLEY CHIMUANYA UGOCHUKWU'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 20.09.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. antrenörü DIRK KUYT'un, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 20.09.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ALT TRİBÜN 109.-110.-111., GÜNEY ALT TRİBÜN 122.-123.-124.-125. numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 1.200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 420.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, müsabakanın 20 saniye durmasına sebebiyet verecek şekilde saha sulama sisteminin çalışması ve sahanın her yerinin eşit şekilde sulanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, seyircilerin stadyum içerisine ağzı kapalı pet su şişelerle alınmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 112.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü Başkanı NAHİT EREN hakkında, müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü teknik sorumlusu BESNIK HASI'nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 20.09.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR ÜST TRİBÜNÜ 207, 210, MİSAFİR ALT TRİBÜN 107 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. hakkında, kulüp başkanının 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricindeki kuruluşlara röportaj vermesi suretiyle Talimatlara Aykırı Hareket nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 125.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı SERDAL ADALI hakkında, müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,Karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı