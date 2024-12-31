Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Müjdeler yolda
Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte milyonları ilgilendiren zamlı tarifeler
Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte yeni yılın zamlı tarifeleri
Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
Telefon sahipleri dikkat! Yarından itibaren dev zam geliyor
Antalya'da kan donduran olay! Eski eşini benzin döküp ateşe verdi
Eski eşini benzin döküp ateşe verdi

Paylaşımlar ele verdi: İşte Icardi'nin yeni aşkı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Wanda Nara ile boşanma sürecinde olan ünlü futbolcu Mauro Icardi'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia ediliyor. Bu iddiaları güçlendiren detay ise sosyal medya paylaşımları. İddialara göre, 31 yaşındaki futbolcu, oyuncu China Suarez ile birlikte. Suarez'in yaptığı bir paylaşımdaki duvar detayı, Icardi'nin daha önce paylaştığı fotoğraftaki duvarla aynı.

Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan ünlü futbolcu Icardi'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İkilinin birlikte olduğunu sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar ele verdi.

"YENİ AŞKINI BULDU" İDDİASI GÜNDEMDE

Yeni aşkıyla dolu dizgin aşk yaşayan Wanda Nara gündemde kalmayı başarırken şimdi de ünlü futbolcu aşk iddiasıyla gündeme geldi.

Paylaşımlar ele verdi: İşte Icardi'nin yeni aşkı

PAYLAŞIMLAR ELE VERDİ

31 yaşındaki futbolcunun oyuncu China Suarez ile birlikte olduğu iddia edildi. Güzel ismin yaptığı paylaşımdaki duvarın Icardi'nin paylaştığı fotoğraftaki duvarla aynı olduğu görüldü.

Paylaşımlar ele verdi: İşte Icardi'nin yeni aşkı

Paylaşımlar ele verdi: İşte Icardi'nin yeni aşkı

AYNI SİMİTLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Icardi, daha önce 'Nasılsınız?' diyerek takipçileriyle aynı yerden fotoğraf paylaşmıştı. Aynı zamanda Suarez Icardi'nin kızının kullandığı simitle de fotoğraf paylaştı.

Paylaşımlar ele verdi: İşte Icardi'nin yeni aşkı

Paylaşımlar ele verdi: İşte Icardi'nin yeni aşkı
Kaynak: Haberler.com / Spor
img

Eski eşini benzin döküp ateşe verdi
img

Telefon sahipleri dikkat! Yarından itibaren dev zam geliyor
img

8 yıl sonra bir ilk! Sonunda imzayı attılar
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

yeter ya ne icardi ne nara ilgilendirmiyor bizi

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu
16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
Ford 'İsrail terörist bir devlettir' dedi; ortalık karıştı
Ford "İsrail terörist bir devlettir" dedi; ortalık karıştı
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı: Allah bereket versin
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı
Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
Çekiliş yapılacak: Arabistan'da Fatih Terim çılgınlığı
Arabistan'da Terim çılgınlığı

Son Dakika Haberleri

1 Ocak'ta noterler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2025 noterler çalışıyor mu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 31 Aralık altın fiyatları kaç TL? İçim Yanar Şahin Kendirci şarkı sözleri! (Gassal dizi müziği) Özel İletişim Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı Özel İletişim Vergisi! 31 Aralık borsa yarım gün mü? 31 Aralık'ta borsa kapalı mı? Angelina Jolie ve Brad Pitt boşandı mı? 1 Ocak 2025 resmi tatil mi? 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 31 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? TÜİK Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyonu maaş zamlarını nasıl etkiler? MEMUR MAAŞ ZAMMI! 3 OCAK'ta memur maaş zamları açıklanacak mı? 10,40'lık zam oranı kesinleşti mi? İstanbul'da yılbaşı gecesi trafiğe kapalı yollar neresi? 31 Aralık İstanbul trafiğe kapalı yollar!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.