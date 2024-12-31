Paylaşımlar ele verdi: İşte Icardi'nin yeni aşkı

Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan ünlü futbolcu Icardi'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İkilinin birlikte olduğunu sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar ele verdi.

"YENİ AŞKINI BULDU" İDDİASI GÜNDEMDE

Yeni aşkıyla dolu dizgin aşk yaşayan Wanda Nara gündemde kalmayı başarırken şimdi de ünlü futbolcu aşk iddiasıyla gündeme geldi.

PAYLAŞIMLAR ELE VERDİ

31 yaşındaki futbolcunun oyuncu China Suarez ile birlikte olduğu iddia edildi. Güzel ismin yaptığı paylaşımdaki duvarın Icardi'nin paylaştığı fotoğraftaki duvarla aynı olduğu görüldü.

AYNI SİMİTLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Icardi, daha önce 'Nasılsınız?' diyerek takipçileriyle aynı yerden fotoğraf paylaşmıştı. Aynı zamanda Suarez Icardi'nin kızının kullandığı simitle de fotoğraf paylaştı.