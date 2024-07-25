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Paris Olimpiyatları'nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı

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Paris Olimpiyatları'na yönelik büyük tehdit engellendi. Fransız polisi, Rus istihbaratı için çalıştığı iddia edilen bir TV şefini tutukladı. Şüphelinin evinde, FSB için çalıştığını ve Olimpiyatlar sırasında Fransa'yı karıştırmayı amaçlayan plan hazırladığını gösteren belgeler bulundu. Olay, Olimpiyatların güvenliği konusundaki endişeleri artırdı. Yetkililer, sıkı güvenlik önlemleri alıyor.

Paris Olimpiyatları'na yönelik büyük bir tehdit son anda engellendi. Fransız polisi, önümüzdeki günlerde başlayacak olan Olimpiyatları hedef alan ciddi bir planı ortaya çıkardı ve Rus istihbaratı için çalıştığı iddia edilen bir ajanı tutukladı. Bu kişinin, özellikle açılış töreninde büyük çaplı bir olay planladığı öne sürüldü.

Yakalanan Rus vatandaşı şüpheli, Fransa'da tanınmış bir TV şefi olarak biliniyordu. 2010 yılından beri Fransa'da yaşayan şüpheli, prestijli restoranlarda çalışmış ve televizyon programlarında yer almıştı.

Fransız istihbaratı, şüpheliyi aylardır takip ediyordu. Geçtiğimiz Mayıs ayında, şüphelinin Rusya'daki bir istihbarat görevlisiyle yaptığı telefon görüşmesi dinlendi. Bu görüşmede şüpheli, "Fransızlar hiç görmedikleri bir açılış töreni görecekler" diyerek tehditkar bir ifade kullandı. Pazar günü Paris'teki evine baskın düzenlendi. Evde bulunan belgeler, şüphelinin Rus gizli servisi FSB için çalıştığını ve Olimpiyatlar sırasında Fransa'yı karıştırmayı amaçlayan büyük bir plan hazırladığını gösteriyordu.

Bu olay, Paris Olimpiyatları'nın güvenliğiyle ilgili endişeleri artırdı. Fransız yetkililer, Olimpiyatlar için şimdiye kadar görülmemiş düzeyde güvenlik önlemleri alıyor. 60.000'den fazla polis ve asker görev yapacak, ayrıca ileri teknoloji güvenlik sistemleri kullanılacak. Fransa İçişleri Bakanı, Olimpiyatlar öncesinde bir milyondan fazla kişinin güvenlik taramasından geçirildiğini açıkladı.

Paris Olimpiyatları'nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı

Paris Olimpiyatları'nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı

Paris Olimpiyatları'nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

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