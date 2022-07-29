Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası, İtalya'da yapılacak Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası, İtalya'da düzenlenecek. Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası, İtalya'da düzenlenecek. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde Roma'da gerçekleştirilecek organizasyona 26 ülkeden 106 sporcu katılacak. Organizasyonda Türkiye'yi 6'sı kadın 15 sporcu temsil edecek. Kafilede şu sporcular yer alıyor: Erkekler: Sadık Savaş, Yavuz Papağan, Cemil Yılmazlı, Erdoğan Aygan, Bülent Korkmaz, Murat Turan, Bahattin Hekimoğlu, Nihat Türkmenoğlu, Yiğit Caner Aydın Kadınlar: Merve Nur Eroğlu, Yağmur Şengül, Öznur Cüre, Sevgi Yorulmaz, Nil Mısır, Fatma Danabaş. Spor AA / Muhammed Boztepe Türkiye İtalya Spor Haberler

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