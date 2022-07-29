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Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası, İtalya'da yapılacak

Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası, İtalya'da yapılacak

Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası, İtalya'da düzenlenecek.

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Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası, İtalya'da düzenlenecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde Roma'da gerçekleştirilecek organizasyona 26 ülkeden 106 sporcu katılacak.

Organizasyonda Türkiye'yi 6'sı kadın 15 sporcu temsil edecek.

Kafilede şu sporcular yer alıyor:

Erkekler: Sadık Savaş, Yavuz Papağan, Cemil Yılmazlı, Erdoğan Aygan, Bülent Korkmaz, Murat Turan, Bahattin Hekimoğlu, Nihat Türkmenoğlu, Yiğit Caner Aydın

Kadınlar: Merve Nur Eroğlu, Yağmur Şengül, Öznur Cüre, Sevgi Yorulmaz, Nil Mısır, Fatma Danabaş.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

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