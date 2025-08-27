Panathinaikos'tan Samsunspor Maçı Öncesi Açıklamalar

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Samsunspor ile karşılaşacak Panathinaikos'da teknik direktör Rui Vitoria, yüksek tansiyonlu maçlar oynamaya alışkın olduklarını söyledi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Rui Vitoria, tur geçtikçe zorluk derecesinin arttığına dikkati çekerek "Yüksek tansiyonlu maçlar oynamaya alışkın bir takımız. Bu sürekli böyle gidiyor. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için elimizden geleni yapacağız. Tüm hocalar takımının eksiksiz olmasını ister. Burada olan futbolcularıma güveniyorum. Hepsi yüzde 100 hazır. Yarın kimin oynayacağına son antrenmanda karar vereceğim. En uygun isimlere görev verip, gruplara kalmayı hedefliyoruz." ifadesini kullardı.

Lig aşamasına kalmak istediklerini aktaran Rui Vitoria, "İlk maçta iyi bir skor aldık. Her zaman oyunu kontrol etmek isteriz ama bu her zaman yapmak mümkün olmuyor. Karşıda silahları olan ve turu geçmek isteyen bir takım var. Topun bizde olmadığı anlarda oyunu ele geçirmeye çalışacağız." dedi.

İlk karşılaşmada turu ne kadar istediklerini gösterdiklerini anlatan Rui Vitoria, şöyle devam etti:

"Oyuncular ne yapması gerektiğini biliyor. Oyuna göre zaman zaman kontrolü ele alacağız, zaman zamanda topu kazanmaya çalışacağız. Takımında tecrübeli oyuncularım var. Böyle atmosferi sürekli yaşıyorlar. Bu atmosferden çok etkilenmeyeceklerdir. Futbol 2 takımın kazanmaya çalıştığı oyun olmasının yanı sıra taraftarların katıldığı bir gösteridir. İlk maçta bizim taraftarların oluşturduğu gibi rakip de aynısını oluşturacaktır. Samsunspor iyi bir takım olduğunu gösterdi. İlk düdükle birlikte üstümüze gelmeye çalışacaklardır."

"Futbol oynamayı sevdiğim bir ülkeye geldim"

Panathinaikoslu futbolcu Anastasios Bakasetas ise, zorlu bir atmosferde maç oynayacaklarını belirterek, "Futbol oynamayı sevdiğim bir ülkeye geldim. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Trabzonspor'da güzel günler geçirdim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de taraftarların Yunanistan'daki gibi "maçı yaşadığını" anlatan Bakasetas, "Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Teknik direktörümüz bize ne yapmamız gerektiğini anlattı. Galip gelip gruplara kalmak istiyoruz. Küçük de olsa bir avantajımız var. Böyle maçlarda iyi konsantre olmazsanız ve iyi oynamazsanız bu avantajınızı yitirirsiniz." diye konuştu.

Türkiye'de güzel anıları olduğunu güzel goller attığını dile Bakasetas, "Umuyorum ki burada da gol atabilirim. Samsunspor kendi sahasında iyi oynayacak ve skor almak isteyecektir. Ancak biz buna göre oynayacağız. Bu stadyumda hiç oynamadım ama buradaki atmosferi de tahmin ediyorum." yurumunu yaptı.

Bakasetas, Yunanistan'dan bir gazetecinin sorusu üzerine "Politik konulara gerek yok. Politikanın sporda yeri yok. Türkiye'de 4 yıl futbol oynadım. Onların dinine, diline saygı duydum. İlk andan beri onları çok sevdim ve sevildim. İki ülkenin de çok farklı olmadığını düşünüyorum. Benzer kültürlere sahipler. Aynı şekilde burada Yunanlı bir futbolcu oynayacağı gibi Yunanistan'da Türk bir futbolcu oynayabilir. İki tarafın da yarın birbirine saygılı olacağını düşünüyorum. Futbol birleştiricidir. Futbolda siyasetin yeri yoktur." değerlendirmesinde bulundu.