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Panathinaikos AKTOR, Maccabi Playtika Tel Aviv'i mağlup etti

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Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Panathinaikos AKTOR, deplasmanda Maccabi Playtika Tel Aviv'i 95-88 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi.

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Playtika Tel Aviv'i 95-88 yenerek seriyi 2-2 yaptı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 29-26 önde geçen ev sahibi Maccabi Playtika Tel Aviv, devre arasına da 50-49 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte daha etkili hücum eden Panathinaikos AKTOR, final periyoduna 74-69 önde girdi. Son periyoda iyi başlayan Maccabi Playtika Tel Aviv, tekrar öne geçse de mücadelenin son bölümünü daha iyi oynayan Yunanistan ekibi, karşılaşmayı 95-88 kazandı ve seride durumu 2-2'ye getirdi.

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'da Kendrick Nunn 27 ve Kostas Sloukas 20 sayıyla oynadı. Maccabi Playtika Tel Aviv'de ise Lorenzo Brown'ın 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Üç galibiyete ulaşan tarafın Dörtlü Final'e kalacağı serinin son maçı, 8 Mayıs Çarşamba günü Yunanistan'da oynanacak.

Serinin galibi, Dörtlü Final'de Fenerbahçe-Monaco (2-1) eşleşmesini kazanan tarafla karşılaşacak.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Almanya'nın başkenti Berlin'de 24-26 Mayıs'ta düzenlenecek.

Kaynak: AA / Spor

Panathinaikos Basketbol Tel Aviv Basketbol Spor Güncel Haberler

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