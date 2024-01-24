P. Karşıyaka, Tenerife'ye mağlup oldu

P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'ndaki ilk maçında İspanyol ekibi Tenerife'ye 106-97 mağlup olarak bu sezon Avrupa'daki ilk iç saha yenilgisini yaşadı.

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'ndaki ilk maçında P. Karşıyaka, İspanya temsilcisi Tenerife ile karşı karşıya geldi. Başa baş giden mücadelenin normal süresi 89-89 sona erince, karşılaşma uzatma periyoduna taşındı. Bu bölümde de etkili oynayan Tenerife, müsabakayı 106-97 kazandı. Böylece P. Karşıyaka, bu sezon Avrupa'daki ilk iç saha yenilgisini elde etti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Tenerife'yi tebrik ediyorum. Turnuvanın en iyi takımlarından birisiyle oynadık. İyi bir takıma sahipler, iyi oynadılar. Biz de iyi oynadık, uzatmaya gitmeden kazanabilirdik. Ancak maalesef son atışı değerlendiremedik. Biraz tabii basketbol şansı da lazım ama oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Bazı hatalarımız var, bunlarla ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Ama şunu da söylemek lazım; Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin, TV yayınlarına bu denli önem veriyor olmasına karşın, bizim maçımızı neden 3 maçın olduğu çarşamba günü yerine 5 maçın olduğu salı gününe, pazar günü deplasmanda geç saatte lig maçı oynamış olmamıza rağmen, planladığını anlamakta güçlük çekiyorum. ve ısrarla bu gibi tesadüfler hep İspanyol takımlarına karşı oynadığımızda karşımıza çıkıyor. 2020 yılında final oynayan bir takım olarak, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden kulüp olarak biraz daha saygı görmeyi hak ettiğimiz kanısındayım. Sonuçta oyuncularımın mücadelesinden memnunum, grup maçları oynuyoruz ve grupta da ilk ikiye girip bir üst tura çıkmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. - İZMİR