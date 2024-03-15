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P. Karşıyaka, Bodrum Spor'a konuk olacak

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında P. Karşıyaka, yarın Bodrum Spor'a konuk olacak. Menteşe Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında P. Karşıyaka, yarın Bodrum Spor'a konuk olacak. Menteşe Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında yarın Bodrum Spor'a konuk olacak. Menteşe Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde konuk ekip P. Karşıyaka, 15 galibiyet, 7 mağlubiyetle puan tablosunda 4. sırada yer alırken, ev sahibi Bodrum Spor ise 7 galibiyet, 15 mağlubiyetle 14. basamakta bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar, rakibini yenerek zirveye yaklaşmayı planlarken, Bodrum Spor ise yeşil-kırmızılı ekibi mağlup ederek alt sıralardan kurtulmak istiyor.

P. Karşıyaka'nın ev sahipliğinde oynanan sezonun ilk devresindeki müsabakayı yeşil-kırmızılılar, 90-82 kazanmayı başarmıştı.

Öte yandan bu zorlu müsabakayı Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu ve Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Karşıyaka Türkiye Sigorta Bodrum Spor Basketbol Süper Lig Spor Güncel Haberler

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