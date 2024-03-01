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Özel Milli Kayakçılar Polonya'da Madalya İçin Yarışacak

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Özel milli kayakçılar, Polonya'da düzenlenecek 2024 VIRTUS Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zakopane şehrinde yarın başlayacak şampiyona için Özel Sporcular Kayak Milli Takımı, Polonya'ya gitti. Antrenörler Servet Dilik ve Osman Darel'in yönetiminde şampiyona hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı özel sporculardan alp disiplininde II3 kategorisinde ilk kez Muhsin Murat Bingül ile Aliye Zeynep Bingül, II1 kategorisinde ise Ayşe Kadar Yavuz yarışacak.

Özel milli kayakçılar, Polonya'da düzenlenecek 2024 VIRTUS Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zakopane şehrinde yarın başlayacak şampiyona için Özel Sporcular Kayak Milli Takımı, Polonya'ya gitti.

Antrenörler Servet Dilik ve Osman Darel'in yönetiminde şampiyona hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı özel sporculardan alp disiplininde II3 kategorisinde ilk kez Muhsin Murat Bingül ile Aliye Zeynep Bingül, II1 kategorisinde ise Ayşe Kadar Yavuz yarışacak.

Kaynak: AA / Spor

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