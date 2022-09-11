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Osman Zeki Korkmaz: "Galibiyet alamadığımız için üzgünüm"

Spor Haberleri

- Osman Zeki Korkmaz: "Galibiyet alamadığımız için üzgünüm" İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: "Ön alanda baskı yapan en iyi takım İstanbulspor'dur" "1 puan için oynamadık" DG Sivasspor deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrılan İstanbulspor'da Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz...

- Osman Zeki Korkmaz : "Galibiyet alamadığımız için üzgünüm"

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz :

"Ön alanda baskı yapan en iyi takım İstanbulspor'dur"

"1 puan için oynamadık"

SİVAS - DG Sivasspor deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrılan İstanbulspor'da Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz maçın ardından, "Kimle oynarsak oynayalım hedefimiz kazanmak. Sivas gibi kuvvetli camiadan 1 puan almak iyi gözükebilir ama galibiyet alamadığımız için üzgünüm" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrılan İstanbulspor'da Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Korkmaz, "Yaklaşık 15 gündür resmi maç. Oynayamıyorduk. Ligin en iyi ön alanda baskısı yapan takımı İstanbulspor'dur. Maçta ilk 45 dakika doğru pas bağlantıları yapamadık. Top rakipteyken ön alan baskısını çok iyi yaptık. İkinci yarı daha bağlantı pasları yaptık ve oyunun ivmesi bize döndü golü de bulduk. Rakip kim olursa olsun 1 puana çıkan takım değiliz. Kimle oynarsak oynayalım hedefimiz kazanmaktır. Sivas gibi kuvvetli camiadan 1 puan almak iyi gözükebilir ama galibiyet alamadığımız için üzgünüm. Sivasspor'a Avrupa'da canı gönülden başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Spor

İstanbulspor Zeki Korkmaz Sivasspor Sivas Spor Haberler

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