Orta Doğu'daki savaş futbolu da vurdu
Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Ortadoğu'da yaşanan artan gerilim sebebiyle Asya Şampiyonlar Ligi maçlarını erteledi. Son 16 turu karşılaşmalarının yanı sıra AFC Şampiyonlar Ligi 2 ve AFC Challenge Lig çeyrek final ilk maçları da ileri bir tarihe alındı. Bu durum, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan ve İran kulüplerini etkiledi.
- Asya Futbol Konfederasyonu, Ortadoğu'daki artan gerilim nedeniyle Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarını erteledi.
- Erteleme kararı, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da yapılacak dört son 16 turu maçını kapsıyordu.
- AFC Şampiyonlar Ligi 2 ve AFC Challenge Lig çeyrek final ilk maçları da ertelendi.
Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Ortadoğu'da artan gerilim nedeniyle Asya Şampiyonlar Ligi maçlarını erteledi. Kurum, son 16 turu karşılaşmalarının yanı sıra AFC Şampiyonlar Ligi 2 ve AFC Challenge Lig çeyrek final ilk maçlarını ileri bir tarihe aldığını duyurdu.
SON 16 TURUNDA DÖRT MAÇ ERTELENDİ
Pazartesi ve salı günü oynanması planlanan son 16 turu ilk maçları kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da yapılacak dört karşılaşma programdan çıkarıldı. Bu mücadelelerde BAE ve Katar kulüplerinin yanı sıra Suudi Arabistan ve İran temsilcileri de yer alıyordu.
Son Asya şampiyonu Al-Ahli, Katar'da Al-Duhail ile karşılaşacaktı. Aynı gün BAE temsilcisi Shabab Al-Ahli, İran ekibi Tractor FC'yi ağırlayacaktı. Salı günü ise Al-Sadd ile Al-Hilal ve Al-Wahda ile Al-Ittihad maçları oynanacaktı.
AFC: GÜVENLİK ÖNCELİĞİMİZ
AFC yaptığı açıklamada, "Hızla değişen durumu yakından izlemeye devam ediyoruz. Oyuncuların, takımların, yetkililerin ve taraftarların güvenliği en büyük önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.
ÇEYREK FİNALLER DE ETKİLENDİ
Erteleme kararı, çeyrek final aşamasındaki AFC Şampiyonlar Ligi 2 karşılaşmalarını da kapsadı. Yeni maç tarihlerinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.