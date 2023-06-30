- Orsic, resmen Trabzonspor'da

TRABZON - Trabzonspor, Hırvat oyuncu Mislav Orsic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo-mavili kulüp, Orsic transferini açıkladı. Kulüpten Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mislav Orsic'in kulübümüze kesin transferi konusunda, Southampton FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Southampton FC'ye sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon 400 bin Euro 3 taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, yüzde 20'si ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Mislav Orsic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 600 bin Euro,

2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 600 bin Euro garanti ücret ödenecektir.

Futbolcunun, 2023-2024 ve 2024-2025 futbol sezonlarında toplam 40 Süper Lig maçında yer alması halinde sözleşme bir yıl uzayacak ve futbolcuya, 2025-2026 futbol sezonunda 1 milyon 800 bin Euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3'ü oranında ödeme yapılacaktır" denildi.