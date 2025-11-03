Haberler

Orkun Kökçü kariyerinin en hırçın dönemini yaşıyor

Orkun Kökçü kariyerinin en hırçın dönemini yaşıyor
Güncelleme:
Feyenoord ve Benfica'da oynadığı dönemlerde sakin yapısıyla dikkat çeken Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü, Türkiye'deki kariyerine ise oldukça hırçın başladı. Daha önce oynadığı 273 müsabakada sadece 1 kez kırmızı kart gören Orkun, Beşiktaş'ta ligde çıktığı 10 karşılaşmada 2 kez kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

  • Orkun Kökçü, Beşiktaş'ta Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 2 kez kırmızı kart gördü.
  • Orkun Kökçü, bu sezon Süper Lig'de 2 kırmızı kartla en fazla kırmızı kart gören futbolcu oldu.
  • Orkun Kökçü, kariyerinde toplam 273 maçta sadece 1 kez kırmızı kart görmüştü.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ilk yarısında siyah-beyazlıların 2-0 önde olduğu anlarda Orkun Kökçü, Edson Alvarez'e yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kartla takımını sahada bir kişi eksik bıraktı. Bu kırmızı kartın ardından Fenerbahçe, üst üste bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-2 beraberlikle tamamlarken, 83. dakikada Duran'ın golüyle de galibiyete uzanan taraf oldu.

273 MÜSABAKADA SADECE 1 KIRMIZI KART

Futbol kariyerinde genellikle sakinliği ile ön planda olan Orkun Kökçü, Hollanda temsilcisi Feyenoord'da oynadığı 175 müsabaka ve Portekiz temsilcisi Benfica'da top koşturduğu 98 karşılaşmada centilmenliğiyle de bunu taçlandırmıştı. Orkun, bu süreçteki toplam 273 müsabakada sadece 1 kez kırmızı kart gördü. Milli futbolcu, o kırmızıyı da Hollanda Eredivisie'de 2020-2021 sezonunun 9. haftasındaki Fortuna Sittard maçının 12. dakikasında gördü.

KARİYERİNİN EN HIRÇIN DÖNEMİNDE

Orkun Kökçü'nün bu fair play görüntüsü ise Beşiktaş'a transfer olmasıyla tam tersine döndü. 24 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takımda Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 2 kez kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi. 5. haftadaki Başakşehir maçının 90+8. dakikasında kırmızıyla cezalandırılan Orkun, dün akşam da Fenerbahçe derbisinde takımının skor avantajını elinde tuttuğu dakikalarda sert müdahalesi sonrası soyunma odasına gönderildi. Orkun'un ayrıca Galatasaray mücadelesinde de 1 sarı kartı bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi elemelerinde siyah-beyazlı formayı 5 kez sırtına geçiren başarılı futbolcu, 1 defa sarı kartla uyarı aldı.

SÜPER LİG'İN EN ÇOK KIRMIZI KART GÖREN FUTBOLCUSU

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 11 haftada hakemler, 13'ü çift sarıdan ve 14'ü de direkt kırmızıdan olmak üzere toplam 27 kez kırmızı kartlarına başvurdular. Bu sezon içinde en çok ceza alan futbolculara bakıldığında ise zirvede Orkun Kökçü yer aldı. Orkun, 2 kırmızıyla ligin en fazla kırmızı kart gören futbolcu konumunda.

MİLLİ TAKIMDA KIRMIZISI YOK

A Milli futbol Takımı'nın da orta sahada en önemli ismi olan Orkun Kökçü, kırmızı-beyazlı formayla henüz kırmızı kartla cezalandırılmadı. Milli takım ile 45 maça çıkan ve 3 gol, 8 asistlik performans ortaya koyan Orkun, sadece 8 defa sarı kart gördü.

BEKLENENİ BİR TÜRLÜ VEREMEDİ

Sezon başında Beşiktaş'ın en önemli transferi olarak gösterilen ve Tüpraş Stadyumu'nda binlerce taraftar önünde imza töreni düzenlenen Orkun Kökçü, henüz kendisinden bekleneni veremedi. Birkaç hafta önce takım kaptanlığına yükseltilen siyah-beyazlı oyuncu, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 3 asistle takımına katkı sağladı. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi elemelerinde de 5 müsabakada görev alan Orkun'un gol ya da asisti bulunmuyor.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmrah Cınar:

Beşiktaş'a zerre faydası yok topun. insanlığa faydası yokki bize olsun ..... andkdkdkmsnjsjdjdjdjjdnd

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFaruk Omar:

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Omara komak selbest

yanıt1
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
