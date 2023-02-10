Orkun Kökçü, depremde hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşunda duygusal anlar yaşadı: Kendimi zor tuttum

Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda Kupası'nda NEC Nijmegen ile oynanan maçın ardından deprem felaketini yaşayan Türkiye'ye destek verdi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kökçü, "Saygı duruşunda ağlamamak için kendimi çok zor tuttum. Maç sonunda ise Türk Bayrağını omuzlarıma alarak statta tur atmamın tek nedeni Türkiye'de yaşanan deprem. Bedenen oradan uzakta olsam bile ruhen ve kalben ülkemin yanında olduğumu göstermek istedim."

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 10 ilde büyük yıkım yaşayan Türkiye'ye dünyanın dört bir yanından destek mesajları geliyor. Son olarak Feyenoord forması giyen milli futbolcu, Hollanda Kupası'nda oynan maç sonrası Türk bayrağını omuzlarına alarak, Türkiye'ye mesaj yolladı.

"TÜM DUYGULARIMI SON GÜNLERDE YİTİRDİM"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Orkun Kökçü, "Saygı duruşunda ağlamamak için kendimi çok zor tuttum. Maç sonunda ise Türk Bayrağını omuzlarıma alarak statta tur atmamın tek nedeni Türkiye'de yaşanan deprem. Tüm duygularımı son günlerde yitirdim. Benim için çok şey ifade ediyor. Biz Türkler birbirimize çok yakınız. Oradaki insanları tanımıyorum ama hepsi ailemden biri gibi." dedi.

"ORADAKİ ACILARIN DİNMESİNE YARDIMCI OLALIM"

Milli futbolcu ayrıca, "Sosyal medya üzerinden yardımcı olmaya çalıştım. Oradaki insanlara mümkün olduğu kadar destek olmalıyız. Türk Bayrağıyla burada vermek istediğim mesaj, hep birlikte el ele verelim ve oradaki acıların dinmesine yardımcı olalım. Bedenen oradan uzakta olsam bile ruhen ve kalben ülkemin yanında olduğumu göstermek istedim." ifadelerini kullandı.