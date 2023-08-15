Ordu'da Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Açılış Programı Düzenlendi

Ordu'da, Türk basketbolunun geleceği olan genç yıldız basketbolcuların katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi yarı final açılış programı düzenlendi. Yarı finalde şampiyonluk için yarışacak olan ve 20 ilden katılım sağlayan sporcular organizasyonda mücadele edecek.

Ordu'da, Türk basketbolunun geleceği olan genç yıldız basketbolcuların katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi yarı final açılış programı düzenlendi.

Altınordu ilçesinde bulunan Recep Kara Spor Salonu'nda, Türk basketbolunun geleceği olan genç yıldız basketbolcuların katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi yarı final açılış programı düzenlendi. Yarı finalde şampiyonluk için yarışacak olan ve 20 ilden katılım sağlayan sporcular organizasyonda mücadele edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, açılış programında yaptığı konuşmada, Türk basketbolunun geleceğini şekillendirecek genç yeteneklerin Ordu'da bir araya geldiğini söyledi. Genç, Anadolu Yıldızlar Ligi'nin Türkiye'nin en büyük gençlik spor liglerinden biri olduğuna dikkat çekerek, bu ligin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın önemli projelerinden biri olduğunu belirtti. Amacın, yıldız adayları yetiştirmek olduğunu söyleyen Genç, birçok yıldız oyuncunun bu lig sayesinde büyük takımlara transfer olduğunu, lig sayesinde Türkiye'nin her iline yayılan farklı branşlarda genç yeteneklerin keşfedildiğini aktardı. - ORDU