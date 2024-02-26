Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Galatasaray'a yapılan şikayetin ardından açıklama yaptı

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Bandırmaspor'da başkanlık görevini yürütürken Türkiye Kupası'nda karşılaştıkları Galatasaray tarafından mücadele sonrasında yaptığı açıklamalar nedeniyle savcılığa şikayet edildiğini söyleyerek, "TFF ve MHK gömleği giyerek beni şikayet edip, daha sonrada 'TFF istifa' diyemezsiniz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Galatasaray ile Bandırmaspor arasında oynanan müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklama sebebiyle arı-kırmızılı kulüp, Bandırmaspor Başkanı ve Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Bugün, hakkındaki iddialar üzerine Çağlayan Adliyesi'nde gelerek savcılığa ifade veren Onur Göçmez, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yapılan şikayetin profesyonellikten uzak bir şekilde acemice hazırlanmış bir şikayet olduğunu dile getiren Göçmez, "Ben 6 yıldır futbol dünyasının içerisindeyim. Sevgiyi, saygıyı ve duruşu çok iyi bilirim. Çünkü Beşiktaşlıyız ve bu duruşu her zaman her yerde sergilememiz gerekiyor. Geçtiğimiz 6 Şubat tarihinde bir müsabaka oynandı. Bu maç Galatasaray ile Bandırmaspor arasında oynandı. Bu maçla alakalı Bandırmaspor'un seçilmiş başkanı olarak değil de Beşiktaş Kulübü'nün asbaşkanı kimliğim ile ilgili bir durum söz konusu olmuş. Evet, o maç Galatasaray ile Bandırmaspor arasında oynandı. Ama benim adıma yapılan şikayet sonrası tebligat Beşiktaş Kulübü'ne geldi. Şimdi Bandırmaspor'un yaşamış olduğu bir problemden dolayı maç sonrası hukuksal hakkımı kullandım ve açıklama yaptım. Doğrudur, yanlıştır. Bunun otoritesi kimdir? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'dur (MHK). Yapmış olduğum açıklamada da Galatasaray camiasına başarılar diledim ve böyle bir hakem performansına Galatasaray Kulübü'nün ihtiyacı olmadığını dile getirdim. Ama ne yazık ki maçtan sonra enteresan bir şekilde Galatasaray taraftarını zan altında bırakmak istemem ama sosyal medyadaki bir trol ordusu olayı Galatasaray ile Beşiktaş arasında bir problemmiş durumuna getirdiler. Yani Beşiktaş ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Biz bu algı ve yanlış yönlendirmelere rağmen çıkıp bir yorum yapmadık. Bizler topluma mal olmuş insanlarız. Bizler toplumun gelişimine katkı sağlaması gereken bireyleriz" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirmeye çalıştılar"

İki büyük kulübün karşı karşıya getirmek istenildiğinin altını çizen Asbaşkan Göçmez, "Bakın burada bulunan yönetici arkadaşlarımızın her biri çok değerli. Biz olayın geneli göz önüne alındığında işin kolayına kaçıp, iki ezeli rakibi karşı karşıya getirebilirdik. Bunu yapmadık ve bekledik. Ne zamana kadar bekledik? Beşiktaş asbaşkanını şüpheli olarak savcılığa verene kadar bekledik. Bu yönetim Beşiktaş'ı fabrika ayarlarına geri döndürmüştür. Beşiktaş'ın olduğu her yerde Beşiktaş'ın itibarı söz konusudur ve Beşiktaş itibarlı bir takımdır. Derbi öncesi siz benim TFF ve MHK ile yapmış olduğum tamamen VAR sistemi hakkında yaptığım açıklama hakkında TFF ve MHK gömleği giyerek beni şikayet edip, daha sonrada bir açıklamada, 'TFF istifa' diyemezsiniz. Bunu dediğinizde size derler ki hayırdır? Beşiktaş 3 Mart'ta Galatasaray ile mücadele edecek. Şerefiyle oynayacak, hakkıyla kazanacaktır. Maçı Galatasaray hak ediyorsa, Galatasaray kazanacaktır. Futbol sadece futbol değildir. Futbol mesajdır, sosyal bir olgudur. Beşiktaş ile bu kadar uğraşılmaması gerekir. Beşiktaş büyük camiadır. Biz 80 kişiysek, 79 kişi dönmeyiz. Arkamızda da kimseyi bırakmayız. Bizim bundan sonraki duruşumuzum ve yaklaşımımız bu şekilde olacaktır. Önce Türkiye Kupası sonra da ligde derbi maçımız var. TFF'ye çağrımız şu dur ki sakın ola bu algılara kapılmasınlar. Beşiktaş camiası olarak ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Türk futbolu bir takımın algısıyla yönetilirse ne Adana Demirspor başkan bulur, ne Karagümrük Kulübü başkan bulur. Hep beraber birlik olmamız gerekiyor. Birleştirici olmamız gerekiyor. Bir dilekçe veriyorsanız da iyice araştırıp öyle işe koyulun. Büyük camialar, büyük hukuk sistemiyle çalışmaları gerekir. Acemice bir şikayet dosyası olmuş. Devleti meşgul ettiğimiz için üzüldük. Onların daha mühim işleri var" ifadelerini kullandı.

"İcardi'nin hareketini, montaj diyerek üstünü örtemeyiz"

Yapılan algı ile odak noktasının değiştirildiğini söyleyen Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez, "Bizler bunlarla uğraşırken asıl odaklanmamız gereken konuları unutuyoruz. İcardi'nin yapmış olduğu hareketi, montaj diyerek üstünü örtemeyiz. Federasyonun tedbirsiz bir şekilde onu sevk etmesi bizleri ciddi şekilde düşündürmüştür. Sonucunu takip edeceğiz. Beşiktaş bu tarz durumlarda geçmişte ne tür cezalar kestiğini göstermiştir. Büyük camia böyle olunur. Futbolcular da yöneticiler de gider. Camialar hep kalır. Burada yönetici arkadaşlarıma başkanımıza ve taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizler onları en iyi şekilde temsil etmek için çabalamaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL