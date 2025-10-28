TRABZONSPOR'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, "Buradaki kalite gerçekten yüksek, beklediğimden de iyi. Tabii ki maç temposu farklı ama çok iyi takımlar, çok iyi oyuncular var. Türk kulüpleri Avrupa'da maç kazanıyor, seviye gerçekten orada. Buradaki hakemlerden bahsetmek gerekirse, onlar hakkında konuşmayı pek sevmem çünkü hayatımın çoğunda kontrol edebileceğim şeylere odaklanırım" dedi.

Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, mütevazı bir yaşamdan Avrupa futbolunun zirvesine uzanan yolculuğunu Trabzonspor Kulüp Dergisi'nin 233'üncü sayısına anlattı. Sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan başarılı file bekçisi, çocukluk hayallerinden futbolun değişen dinamiklerine kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

'TÜRK FUTBOLUNDA KALİTE BEKLEDİĞİMDEN YÜKSEK'

Farklı ülkelerde forma giymiş bir oyuncu olarak deneyimlerini kıyaslayan Onana, Türkiye'deki futbol seviyesinin düşündüğünden daha iyi olduğunu söyledi. Başarılı kaleci "Buradaki kalite gerçekten yüksek, beklediğimden de iyi. Tabii ki maç temposu farklı ama çok iyi takımlar, çok iyi oyuncular var. Türk kulüpleri Avrupa'da maç kazanıyor, seviye gerçekten orada. Buradaki hakemlerden bahsetmek gerekirse, onlar hakkında konuşmayı pek sevmem çünkü hayatımın çoğunda kontrol edebileceğim şeylere odaklanırım. Ama dürüst olmak gerekirse, buradaki ilk sürecim için hakemlerden yana çok iyi bir tecrübem olmadı. Hepsinin kötü olduğunu söylemiyorum çünkü çok iyileri de var. Bakalım gelecekte nasıl olacak? Ama şunu unutmamalıyız, hakemlik çok zor bir iş. İnsanlar robot değiller, karar vermek zorundalar, bazen doğru bazen de yanlış olabilir" diye konuştu

'BURADA DAHA UZUN SÜRE KALIRSAM TÜRKÇE'Yİ ÖĞRENMEYE ÇALIŞACAĞIM'

Tecrübeli isim, kariyeri boyunca gittiği ülkelerin dillerini öğrenmek zorunda olduğunu uzun süre kalması halinde Türkçeyi de öğrenebileceğini dile getirdi. Onana "Bugün birçok dil konuşabiliyor olmak beni gerçekten mutlu ediyor çünkü takım arkadaşlarımla iletişimimi kolaylaştırıyor. Büyük kulüplerde oynadığınızda, çoğu zaman dünyanın dört bir yanından gelen oyuncularla birlikte oluyorsunuz. Onlarla iletişim kurabilmeniz gerekiyor. Benim İngilizce ve diğer dilleri konuşabiliyor olmam da bu iletişimi kolaylaştırıyor. Türkçe benim açımdan en zor dil değil. Muhtemelen en zor olan Felemenkçe'ydi diyebilirim. Burada daha uzun süre kalırsam elimden geleni yapıp öğrenmeye çalışacağım. Zaten birkaç kelime biliyorum, bazı Türk oyuncularla daha önce oynadım çünkü. Inter'de Hakan Çalhanoğlu'yla, İngiltere'de Altay Bayındır'la" dedi.

'FENERBAHÇE MAÇINDA KAYBETTİK AMA BURADAKİ HAKEMLERİN NASIL OLDUĞUNU ÖĞRENDİM'

Onana, kazanmak için oynadığını ancak kaybettiğinde bunu bir ders olarak gördüğünü belirterek, "Kramponlarımı ya da eldivenlerimi giydiğim her an, kazanmak istiyorum. Çünkü günün sonunda kazanmak için oynuyoruz ve kimseden korkmuyorum; sahaya çıktığımda ya kazanırım ya da öğrenirim. Kendimi kaybeden biri olarak görmüyorum. Kazanamazsam bunu öğrenmek için bir fırsat olarak kabul ediyorum. Bir örnek vereyim, buradaki ilk maçım Fenerbahçe'ye karşı. İyi oynadık ama kazanamadık. Ama bunu kayıp olarak görmüyorum. Yine öğrendim mesela, buradaki hakemlerin nasıl olduğunu öğrendim" dedi. Onana, maç öncesi motivasyonuna ilişkin de "Tanrı'ya inanıyorum, istavroz getiririm her zaman. Ama zaten motivasyonum otomatiktir" ifadelerini kullandı.

'OSMANLI İMPARATORLUĞUNU İZLİYORUM'

Onana, futbolcu olmasaydı polis olmayı istediğini belirterek, Türkiye'de de Osmanlı İmparatorluğunu izlediğini söyledi. Onana "Büyürken arkadaşlarımın çoğu oradaydı. Bir kardeşim de polis memuruydu. Benim için en heyecan verici iş bu. Belki de dışında olduğum için! Ama onları seviyorum. Ülkemde hepsini takip ediyorum, ordu, polis. Hatta çok fazla belgesel izliyorum. Bazen delicesine izliyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nu izliyorum şimdi. Yani hayal edemezsiniz. Sorumlulukla alakalı pozisyonunu çok seviyorum. Çünkü bir ülke barış içindeyse, güvendeyse, bu onların sayesinde. Ama harika bir iş yaptıklarında çabuk unutuyoruz, hata yaptıklarında hepimiz onlara kızıyoruz. Bu bazen benim pozisyonum gibi. Bu yüzden belki doğrudan alakalı değil ama benzer bir işteyiz. İşler iyi giderken, 'tamam, bunun için maaş alıyorlar' diyorsun. Ama hata yaptıklarında hepimiz onlara bakıyoruz ve 'ne yapıyorlar?' diye soruyoruz. Onlar sadece elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar ve bazen hata yapıyorlar çünkü insanlar" şeklinde konuştu.

'HER ŞEYİMİ ÜLKEME BORÇLUYUM'

Fakir bir ailenin çocuğu olarak başladığı yaşam yolculuğunu anlatan Onana, " Kamerun'daki çoğu çocuk gibi zor şartlarda büyüdüm ama orası bana kim olduğumu öğretti. Barcelona, Ajax, Inter, Manchester ve şimdi Trabzonspor. Gerçekten harika bir kariyer oldu. Geriye dönüp baktığımda, ülkeme her şeyimi borçlu olduğumu görüyorum. Çünkü bana kimliğimi, vatandaşlığımı, hatta hayallerimi verdi" dedi.

'ŞİMDİ SIRA BİZDE, GENÇLERE YARDIM ETME ZAMANI'

Yaklaşık 7 yıl önce kurduğu Andre Onana Vakfı'na ilişkin de konuşan Onana şunları söyledi:

"Vakıf kurma fikri Ajax'tayken doğdu. Nereden geldiğimi unutmuyorum, zorlukları çok iyi biliyorum. Kamerun'da büyürken, birbirimizi desteklemenin önemini öğrendim. Bana el uzatan, bana yardım eden çok insan oldu. O yüzden artık bizim de genç kardeşlerimize, yeni nesle bir şeyler vermemizin vakti geldi diye düşündüm. Çünkü bizden büyük abilerimiz bizim için çok şey yaptı, şimdi de sıra bizde, gençlere yardım etme zamanı. Başta Kamerun'daki görme engelli çocuklara yardım etmek istedik ama kısa sürede büyüdük. Şimdi dezavantajlı topluluklara ücretsiz ameliyat ve sağlık hizmeti veriyoruz. Sadece son bir yılda binden fazla operasyon yaptık. Sağlık hizmetlerinin yanı sıra, yetim çocukların eğitimleri ile ilgili de imkan sağlamaya çalışıyoruz. Yılın en başarılı vakfı ödülünü aldık. Bu beni çok mutlu etti tabii ki. Elbette yaptıklarımız o insanların hayatını tamamen değiştirmeyecek, ama biz onlara bir gülümseme vermeye çalışıyoruz. Çünkü onlara verebileceğimiz tek şey gülümsemedir. Vakfımız Kamerun merkezli ama biz Kamerun dışında da birçok şey yapmaya alışığız. Eğer Türkiye'de yapmamız gerekirse, vakfım Türkiye'de de çalışma yapar. Yer fark etmez çünkü bizim için en önemli olan insandır, ülke değil."

'KALECİLİK ARTIK TAM BİR OYUN KURUCU GÖREVİ'

Modern futbolda kalecilerin rollerinin son 20 yılda değiştiğini belirten Onana, "Kalecilerin bugün nasıl hareket ettiğine baktığınızda, yıllar öncesine kıyasla çok farklı olduğunu görebilirsiniz. Ama oyun kurulumunda en önemli şey fırsat, yani elinizdeki opsiyonlar. Takım arkadaşlarınızın size neler sunduğu. Harika ayağınız olabilir, ama eğer pas seçenekleri kapalıysa, eğer öndeki oyuncular size kolaylık sağlamıyorsa, işiniz çok zor olur. Bence bu her şeyin karışımı. Çünkü eğer topla çok oynamak isteyen bir takıma sahipseniz, kaleci için oyun kurmak daha kolaydır. Tabii ki her zaman uzun top atabilirsiniz, ama bazen takımın buna ihtiyacı olmaz" dedi.

'BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN TAKIM İÇİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞMAKTIR'

Kendisi için önemli olanın takım için en iyisini yapmaya çalışmak olduğuna vurgu yapan başarılı eldiven, "Eğer oyun kurmam gerekiyorsa, önce analiz ederim. Rakip baskı yapıyor mu, kanat oyuncusuyla mı baskı yapıyor, santraforla mı baskı yapıyor, yoksa stoperleri mi öne çıkıyor? Bunlar, top ayağımdayken görmem gereken şeyler. Rakibin nasıl hareket ettiğini takip ederim ve seçeneklere bakıp kararımı veririm" diye konuştu.

'HAYATIMDA AFFETMEYECEĞİM ŞEY MANİPÜLASYON'

Hayatta dürüstlüğün en önemli değer olduğunu vurgulayan Onana, "Hayatımda affetmeyeceğim şey manipülasyon. Hepimiz yetişkin insanlarız. İşler iyi gitmiyorsa, sadece gerçeği söyleyin. Ama oyunlar oynamaya başlarsanız ve insanları manipüle etmeye çalışırsanız bundan nefret ederim. Birisi böyle olduğunda saklamam, direkt yüzüne söylerim, 'Kardeşim, üzgünüm. Ben bundan nefret ediyorum' diye. İnsanız, yanılabilir, hata yapabiliriz. Bu hayatın bir parçası, öğrenmenin bir parçası. Hayatın içinde bir süreç. Ama hata yapan manipüle etmeye çalışırsa, bu benim için hayattaki en kötü şey" dedi.

'BASKETBOL OYNAMAYI SEVİYORUM'

Onana, futbol dışında basketbol oynamayı sevdiğini ifade ederek, "Basketbol oynamayı seviyorum. Tabii LeBron James kadar iyi değilim ama dünyanın en kötüsü de değilim. Tenis oynamayı da seviyorum. Ama en önemlisi, yüzme bilmediğimi söylemem lazım. Bu gerçekten komik ama evet, doğru! Tecrübeli kaleci, "Kamerun'da ailem bana 'Tanrı'nın 24'ü' diyor, çünkü 24 numarayı seviyorum ve hayatımdaki başarıları Tanrı'nın bir armağanı olarak görüyorlar" diye konuştu.

ONANA'NIN EN İYİ 11'İ

"Manuel Neuer. Collins Fai, Sergio Ramos, Duplexe Tchamba, Ambroise Oyongo. Sebaatien Siani, Hakim Ziyech, Daniel Kome, Christian Bassogog. Jean Marie Dongou, Karl Toko Ekambi."