Okul Sporları Denizli'de Satranç Şampiyonası Sonuçlandı

15 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen müsabakalar sonunda düzenlenen törende dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Okul Sporları Denizli'de birçok farklı branşta hız kesmeden devam ediyor. 2023-2024 faaliyet takviminde yer alan Satranç Küçükler İl Şampiyonası, 13-15 tarihleri arasında Pamukkale Satranç Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarla sona erdi. 27 takımdan 138 sporcunun hamle yaptığı yarışmalar sonunda düzenlenen ödül töreniyle şampiyonlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Okul Sporları 2023-2024 Sezonunda Denizli'de gerçekleşecek olan tüm Satranç organizasyonlarına Mavi Nefes Yayınevi'nin sponsor oldu. Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Denizli'de Satranca olan ilginin her geçen gün arttığını, gerek yerel yarışmalar gerekse ulusal organizasyonlarla Denizli'nin bir satranç kenti olduğunu ifade etti. Satranç branşında gerçekleşecek yarışmalara sponsor olarak destek sağlayan Mavi Nefes Yayın Evi'ne teşekkür eden İlman, Yayın Evi Müdürü Mustafa Soylu adına hazırlanan ay yıldızlı forma ve plaketi firma yetkili Göksel Acar'a takdim etti.

Pamukkale Satranç Salonunda üç gün süren müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile Türkiye Satranç Federasyonu Asbaşkanı Halil Hilmi Darı takdim etti. Şampiyona Kızlar'da Özel Denizli Bilnet Ortaokulu şampiyonluğa ulaşırken, Genel kategoride ise Havva-Süleyman Yağlıca Ortaokulu şampiyon oldu. - DENİZLİ