Okan Buruk'tan Çorum FK Beraberliği ve Transfer Açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çorum FK ile 2-2 berabere kaldıkları müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, kazanmaları gereken bir akşam olduğunu söyledi. Buruk ayrıca, bu hafta transfer yapmalarının da önemli olacağını dile getirdi.

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında son şampiyon Galatasaray, konuk ettiği ligin yeni ekibi Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, karşılaşma öncesinde amaçlarının oluşan negatif havayı değiştirmek olduğunu belirterek, "Öncelikle tabii ki bu akşam içinde bulunduğumuz havayı tersine çevirmek için kazanmamız gereken bir akşamdı. Bu maç öncesi hazırlanma ve oyuncularla konuşmalarımızın hepsi kendi aramızdaki şeylerdi ve özellikle şunun üzerindeydi: Lig başlıyor; kazanıp, tabii ki şu anda bir karamsarlık var... Hazırlık maçlarına baktığınızda kadroyla ilgili yapılan eleştiriler, beklentiler hepsi bir arada. Galatasaray'ın en önemli gücü bundan önceki senelerde de hep şu oldu: Birlikte olduğumuzda daha başarılı olduk, o pozitif havada hep başarılı olduk. Bu sefer maalesef negatif bir hava oluştu. Bu negatif havayı değiştirmek için de bugünkü maç çok önemliydi. Başlangıcımız, golü bulana kadarki kısımdan da çok iyi oynadık, çok rakip yarı alanda oynadık, çok fazla pozisyon ürettik, golü bulduk. Arkasından tabii ki çok muhteşem bir gol attı rakibimiz. Ama onu da durdurmamız gereken bir pozisyondu. Geriye kaçmasak, iki adım öne atsak orada... Tamam rakibimiz 30 metreden çok güzel gol attı ama iki adım öne atsak bu golü engelleyecektik. Arkasından bireysel bir hata... 2 dakika içerisinde gerçekten her şeyin çok güzel gittiği bir maçta, iyi oynadığımız bir maçta 2 dakikada maç tam tersine döndü. Stattaki atmosfer değişti. Burada tabii ki benim için en önemli şey, saha kenarında da onu sağlamaya çalıştım; hem tribünlerimizi tekrar harekete geçirmek hem oyuncularımızı tekrar harekete geçirmek, sakin kalmak... Bu maçı kazanabilmek için çok fazla vaktimiz vardı çünkü. Pozisyona da çok fazla girdiğimiz maçtı. Maçın sonuna kadar pozisyonlara girerek bitirdik. 2-2'yi yakaladık, 3-2'yi yakalayamadık. Kazanmamız gereken bir akşamdı. Ama ligin başı... Bu tür kayıplar olmasaydı bu atmosferde bizim için çok daha güzel olabilirdi ama bunun da üstesinden geleceğiz. Ligin başında böyle bir puan kaybı yaşadık. Bu hafta bizim için önemli. Daha çok çalışacağız, daha çok hazırlanacağız. Biliyorsunuz milli takımdan gelen çok fazla oyuncumuz var. O yüzden her hafta onların performanslarının artması bizim için önemli bir fırsat. Bu performansları daha yukarıya çıkartacağız" diye konuştu.

"Ligin başındayız ve bu ligi yine tekrar kazanabilecek güçteyiz"

Galatasaray'da transfer beklentisinin yüksek olduğunu vurgulayan Buruk, "Tabii ki beklenti çok fazla. Özellikle transfer beklentisi çok var. Bu da oluştuktan sonra bence takımımıza özellikle daha pozitif bir hava gelecek. Ben de oyuncularımla birlikte maksimum şekilde hem çalışarak hem içerideki ortamı değiştirerek bir sonraki maça hazırlanacağım. Hata yapabiliriz, yanlış yapabiliriz, puan kaybedebiliriz ama hiçbir zaman umudumuzu, enerjimizi kaybetmeyiz. Başımız dik olacak. Ligin başındayız ve bu ligi yine tekrar kazanabilecek güçteyiz. Bunun en büyük adayı da biziz. Yapılacak takviyelerle de kadro genişliğiyle de bunu daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Çok iyi bir 11'le çıktık aslına baktığımızda. Buraya eklenecek, kulübeden gelecek ve oyunu değiştirebilecek, rekabeti artırabilecek oyuncular tabii ki performansımızı daha yukarıya çekecek" dedi.

"Bu hafta transfer getirmemiz önemli olacak"

Transfer çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Buruk, "Bu hafta önemli bir hafta. Bu hafta transfer getirmemiz önemli olacak. Hem kadro genişliği için hem içerideki rekabet için... Kulübeden gelebilecek oyuncu bizim için, özellikle hücum hattında eksikliklerimiz çok fazla. Oradan direkt olarak oyuna sokacak oyuncumuz olmadı. Bu anlamda zorlandık ama yapılacak transferler özellikle hücum hattında... Hem forvet arkası pozisyonu hem kanat pozisyonu hem santrfor; 3 tane hücum oyuncusu ihtiyacımız var. Bunları aldığımızda da hem içerisi hem dışarısı bütün hava değişecek ve Galatasaray tabii ki fabrika ayarlarına geri dönecek. Bundan hiçbir şüphem yok. Bunu en hızlı şekilde yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Buruk, maç içerisinde yaptığı değişikliklerle ilgili ise "Nhaga ile ilgili tabii ki düşündüm oyun içerisinde ama özellikle biraz da Yunus'un ve Gabriel Sara'nın orada daha şutör, daha son pas özelliklerini kullanıp oyuna devam etmesini düşündüm. Devamında Lucas'ın yerine İlkay'ı aldım. İlkay'ın da orada sakin kalıp o pas trafiğini kullanmasını istedim. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra Eren'i biraz daha üçlü gibi savunmanın kenarından çıkarttım ve Barış'ı biraz daha içeri sokarak iki forvet gibi oynamaya çalıştık. Gabriel Sara ile Yunus da biraz daha merkezde üçlü orta saha gibi oldular Torreira ile birlikte. Orada oyuncuların biraz da şutuna güvendiğim için bir değişiklik yapmadım" ifadelerini kullandı.

"Hiçbirimiz şu andaki bulunduğumuz ortamdan zevk almıyoruz"

Takımdaki mevcut atmosferden memnun olmadıklarını söyleyen Okan Buruk, "Hiçbirimiz şu andaki bulunduğumuz ortamdan zevk almıyoruz. Ne ben alıyorum, ne başkanımız, ne yönetim kurulumuz, ne sizler, ne taraftarımız... Hiçbir şekilde bundan mutlu değiliz ve daha çok mutlu olmak istiyoruz. Burada yapılacak takviyeler herkesi sevindirecek bir kere. Bu çok açık. Bilerek yaptığımız bir şey değil ama birçok oyuncuyla görüşüyoruz, birçok oyuncu üzerinde çalışıyoruz, birçok oyuncuya teklif yaptık. Burada tabii ki kolay bir şey değil. Galatasaray kadrosuna oyuncu almak çok kolay bir şey değil. Hep en iyisini almaya çalışıyoruz. Özellikle 3 tane ön taraftaki oyuncu... Belki bir tanesi, iki tanesi çok kritik. Burada Galatasaray seviyesini çok yukarıya çekebilecek oyuncular üzerinde çalışıyoruz. Bunlarla ilgili şu ana kadar tabii ki biten bir şey olmadı ama görüşmeler sürüyor. En kısa zamanda bitmesini hepimiz istiyoruz. Bittiğinde de bence kadromuz daha geniş olacak. Hep söylüyorum, elimizde iki tane kadro olması gerekiyor. İki tane 11'imiz olması gerekiyor. Belki başka mevkilere de Şampiyonlar Ligi listesi açıklanana kadar transferimiz olacağını düşündüğümüz şeyler olacak. Burada süreç devam ediyor ama önceliğim özellikle hücum hattındaki o hem başlayacak 11 hem de devam edecek oyuncuların sayısını artırmak" diye konuştu.

"Eren'in hücum gücünü kullanmak istedik"

Oyuncu değişikliklerinin nedenlerini de anlatan Buruk, "Tabii bir kere Jakobs belli bir şeyden sonra yoruldu. Eren'in hücum gücünü kullanmak istedik. Ceza sahasına etkili gelişleri olan bir oyuncu Eren. Çok da girdi yani oyuna girdikten sonra orada çok fazla pozisyonda ceza sahası içerisinde topla buluştu. Devamında tabii ki rakipte bir kişi eksilince orada Lemina'yı hem oyun kurması için bir orta saha oyuncusu ama Davinson'un yerine aldık. Çünkü Davinson'un da maç eksiği... 60'larda özellikle 60-65'ler... Buraları oynadıktan sonra maç öncesi de zaten onunla konuşmamda özellikle bunu belirtmiştim. Orada Lemina hamlesini yaptık. Devamında Kazım'ı da bir kişi daha ekstradan hücuma götürebilmek için Kazım - Abdülkerim hamlesini yaptık. Çünkü rakip 10 kişiydi. Daha çok kişiyle sol kanattan gitmek... Kazım'a da birkaç orta geldi, birkaç şut fırsatı geldi. Savunma hattında yaptığım değişikliklerin nedeni buydu. Transferle ilgili en hızlı şekilde bekliyoruz tabii ki. Bu hafta en azından hızlıca bir oyuncu geldiğinde bence dediğim gibi hepimiz için bu pozitif anlamda hepimizin psikolojisini artıracak, düzeltecek. Galatasaray taraftarı bunu bekliyor, biz bunu bekliyoruz. Yönetim de üzerindeki baskıyı... Bilerek yapmaz zaten. Bundan hiçbirimiz zevk almayız, demin de söyledim. İnşallah bu hafta en az bir transfer yapıp bir sonraki maça hazırlanmak isteriz" ifadelerini kullandı.

"Ön taraftaki oyuncular aciliyet taşıyor"

Transferde önceliğin hücum hattı olduğunu yineleyen Buruk, "Burada hücum hattındaki eksikleri tamamladıktan sonra başka mevkiye takviye yapabiliriz, yapmayı düşünebiliriz. Ama acil olanı hep söylüyorum; ön taraftaki oyuncular. Diğer mevkiler için de düşüncemiz olursa, bizim için istediğimiz veya bu anlamda bir oyuncu önümüze çıkarsa da bunu düşünebiliriz. Diğer mevkilerle ilgili, transferle ilgili karar verebiliriz. Şampiyonlar Ligi listesi verilene kadar bir sürecimiz olacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı