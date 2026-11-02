Okan Buruk, Galatasaray'ın Stuttgart'ı yenerek 6 puana ulaşmak istediğini söyledi

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Hem oyun olarak daha iyiye gittik hem psikolojik olarak da çok daha iyi durumdayız. Bunu sahaya da yansıtıyoruz. O yüzden şu anda iyi durumdayız ve bunu yarın tekrar göstermek istiyoruz" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında yarın saat 20.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Alman temsilcisi Stuttgart'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu. Çok formda olduklarına değinen Buruk, "Sadece futbolcular için değil bütün taraftarlarımız için ayrı bir motivasyon. Kazanmak için birçok nedenimiz var. Türk futbolunun böyle galibiyetlere çok ihtiyacı var. Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemeye çok ihtiyacı var. Oyuncularımla birlikte en iyi şekilde hazırlandık. Aslında arka arkaya maçlar oynadığımız için biraz daha oyuncularımızı dinlendirip bir sonraki maça hazırlıyoruz. Bugün son idmanı yapacağız. Rakibimizin son oynadığı Leverkusen maçına baktığımızda değişen oyun sistemlerini görebiliyoruz. Hem 4'lü hem de 3'lü savunma üzerinden hazırlanmamız gerekiyor. İyi bir takım. Hücum gücü yüksek bir takım. Son maçta da bunu gösterdiler. Tam kadroyuz. Daha formdayız. Mental olarak daha iyiyiz. Fiziksel olarak daha iyiyiz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Lille deplasmanı önemli bir galibiyetti. Burada kazanırsak ilk iki maçtaki mağlubiyetleri bir kenara bırakıp, iki galibiyetle 6 puanla yukarıya doğru adaylardan biri olacağız" diye konuştu.

'TOP BİZDEYKEN OLAN BÖLÜMÜ BİZİM İÇİN ÇOK DAHA ÖNEMLİ OLACAK'

Stuttgart'ın son oynadığı Leverkusen maçını değerlendiren Buruk, "Son oynadıkları lig maçında çıkan kadro çok ofansif, çok cesaretli, oyun olarak da çok cesaretlilerdi. Maça baktığımızda belki maç 6-6 da bitebilirdi, 5-5 de bitebilirdi. Böyle bir maç oldu, çok fazla pozisyona girdiler, çok fazla da pozisyon verdiler. Bize karşı onların da planları olacak, her maçın planı ayrı. Leverkusen maçının planı ayrıydı. Kadrosu da farklı olacak bize göre. Bizim de tabii ki buna göre planlarımız olacak. Ama en önemlisi oyunun iki bölümü. Hem top bizdeyken, bunu son maçlarda özellikle top bizdeyken çok doğru işler yaptığımızda rakibe karşı çok fazla pozisyona gireceğimizi düşünüyorum. Ama rakibimiz de öndeki özellikle son maç 2 forvet arkasında bir de 10 numara El Khannouss ile oynadılar. Deniz Undav, Demirovic, El Khannouss, üçlüsü merkezden çok atak getiriyorlar. İki tane kanat bekinin de çok hücumcu olması… O yüzden rakibimizi bu anlamda iyi savunmak gerekiyor ama top bizdeyken olan bölümü bizim için çok daha önemli olacak" ifadelerinde bulundu.

'İYİ DURUMU DEVAM ETTİRMEMİZ İÇİN YARINKİ MAÇI KAZANMAMIZ GEREKİYOR'

Artan uyum süreci ve takım halindeki savunma coşkusuyla birlikte hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir ivme yakaladıklarını ve Stuttgart maçını kazanarak bu durumu sürdürmek istediklerini dile getiren Okan Buruk, "Maçlar çok değişken oluyor. Sadece skora bakmamak gerekiyor, oyunlara bakmak gerekiyor. Belki en çok pozisyon verdiğimiz maç Gençlerbirliği maçıydı. Orada gol yemedik, iyi savunma yapmadığımız maçta gol yemedik. İyi savunma yaptığımız maçların bazılarında goller yedik. Bu tabii ki hem rakibin becerisine, o andaki pozisyonun durumuna göre değişebiliyor. Son maç 4 golle bitti, burada bitiricilik anlamında iyi işler yaptık. Ama Fenerbahçe maçı, iyi sonlandırsak belki en az 5-6 gol atabileceğimiz bir karşılaşmaydı. Bence önemli olan bu pozisyonlara girmek, rakibe daha az pozisyon verebilmek ve maçın başından sonuna kadar aynı oyunu devam ettirebilmek. O savunmadaki coşkuyu da takım halinde sürdürmek çok önemli. Bence bunu hem Lille maçında, hem Fenerbahçe maçında doğru bir şekilde yaptık. Son haftaya baktığımızda, belki Konya maçında ilk yarı iki tane pozisyon verdik ama ikinci yarı o anlamda net pozisyon vermedik. Oyunumuzu sürdürmek istiyoruz. Forma girdik, daha oyuncularımız birbirini tanımaya başladı. Ne olursa olsun, her sene, birçok oyuncuyla devam etseniz bile, yeni gelen 2 oyuncu, 3 oyuncu, 4 oyuncuyla yeni bir takım oluyorsunuz. Oyuncuların birbirini tanıması, adaptasyon dönemi, hepsi bir süre alıyor. Buraları kazanarak geçmek çok önemliydi bence. Şu an ligdeki durumumuz gayet iyi, Şampiyonlar Ligi'nde 3 puandayız. Yarın da 6 puana gelme şansı var. Bence iyi durumdayız, bu iyi durumu da devam ettirmemiz için yarınki maçı kazanmamız gerekir" dedi.

Kanat bölgesindeki dört önemli oyuncusunun da formda olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok iyi hücum oyuncularına sahibiz. Özellikle kanatta 4 tane çok önemli oyuncumuz var. Maç maç hepsini değerlendirdik. Burada hepsi oynayabilecek durumda. Hiçbirini birbirinden ayırt edemem. Son kararımızı bugün vereceğiz ama hepsi oynayıp Stuttgart'a karşı en iyisini yapabilecek durumda. Hepsine çok güveniyoruz."

'RAKİP OLMALARINA RAĞMEN BU KADAR POZİTİF BİR REKABET SERGİLEMELERİ BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ'

Okan Buruk, takım içindeki pozitif rekabete ve oyuncuların birbirini yukarı taşıyan enerjisine dikkat çekerek, Eren Elmalı ve Ismail Jakobs hakkında açıklamalarda bulundu. Yönetimde yaşanan istifalara de değinen Buruk, "İki tane birbirinin iyiliğini isteyen, yarışan ama takım içerisindeki enerjiyi de yukarıya taşıyan iki çok önemli oyuncumuz var. Birçok oyuncumuzda bu durum var ama onların yeri bu anlamda çok farklı. Rakip olmalarına rağmen bu kadar pozitif bir rekabet sergilemeleri benim için çok değerli. Biz şu anda tamamen maça odaklanmış durumdayız. Bunlar istediğimiz şeyler değil. Çok iyi gittiğimiz bir dönemde böyle bir şey yaşamayı kesinlikle istemeyiz, istemiyoruz da. Ama şu an maçı düşünmemiz gerekiyor. Bununla ilgili kararı verecek olan başkanımız var. Biz sadece futbol tarafını düşünmeliyiz. Çünkü çok önemli bir maç. Benim için de oyuncularım için de hiçbir bahane olmaması gerekiyor. Sadece maça odaklandık" diye konuştu.

'ŞU ANDA İYİ DURUMDAYIZ VE BUNU YARIN TEKRAR GÖSTERMEK İSTİYORUZ'

Geniş kadroları, artan uyum süreçleri ve yüksek psikolojik durumlarıyla iyi gidişatlarını sürdürmek istediklerini belirten Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

"Tabii bir süreç hepsi. Tam kadroyuz. Lille deplasmanından kazanarak buraya dönmemiz önemli. Oyun olarak çok iyi oynadık. Hem Şampiyonlar Ligi, 4-2'lik bir galibiyet. Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında kazandığı maçlar, o kadar az maç kazanmışız ki aslında Türk takımları olarak. Burada hepsini tek tek neredeyse sayacağız. 2000'den bu zamana kadar. Benim dönemimde bile yani Şampiyonlar Ligi tek galibiyetimiz Hertha Berlin deplasmanmış. Ben onu en başarılı olduğumuz zamanda bile, bir tane Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanmışız deplasmanda. O yüzden Şampiyonlar Ligi deplasmanında maç kazanmak önemliydi. Bu bize oyun olarak, hem özgüven olarak hem de tabii ki oyuncular oynadıkça gelişiyorlar, birbirlerini tanıdıkça gelişiyorlar. Yeni gelen oyuncularla eski oyuncularımızın adaptasyonuyla bence hem oyun olarak daha iyiye gittik hem psikolojik olarak da çok daha iyi durumdayız. Bunu sahaya da yansıtıyoruz. Kadromuz çok iyi, çok geniş kadromuz var. Burada bütün oyuncularımızı kullanıyoruz. Maç maç değiştirerek kullanma şansımız oluyor. O yüzden şu anda iyi durumdayız ve bunu yarın tekrar göstermek istiyoruz."

'BU AİLENİN BAŞARISI İÇİN DE ELİMİZDEN GELENİN EN FAZLASINI YAPIYORUZ'

Oyuncularına duyduğu inancın sadece sözde kalmadığını belirterek, saha içi ve dışında bir aile gibi olduklarını ve bu birliktelikle çok büyük başarılara imza atacaklarına inandığını söyleyen 53 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Bir aileyiz. Oyuncularımız, futbolcum değil. Sonuçta bazen abi kardeş, bazen arkadaşız. Beraber vakit geçirebiliyoruz. Birçok şeyi beraber yapıyoruz. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz ve burada yapabileceklerimizi iyi bir şekilde biliyoruz. O yüzden ben oyuncularıma hep güveniyorum derken gerçekten çok güveniyorum. O ağızdan sadece laf olarak çıkmıyordu. Ben oyuncularıma güveniyorum. Belki birçok hoca bunu söyleyebilir ama ben gerçekten güveniyorum ve onlara çok inanıyorum. O yüzden onlarla birlikte çok büyük başarılara imza atabileceğimizi çok iyi biliyorum. Biz bir aileyiz ve her zaman bu ailenin başarısı için de elimizden gelenin en fazlasını yapıyoruz" dedi.

'FİZİKSEL KALİTESİ OLAN BİR TAKIM'

Stuttgart'ın Leverkusen karşılaşmasının ardından üst üste ikinci zorlu deplasmanına çıkacağını belirten Okan Buruk, yüksek fiziksel kaliteye sahip rakip karşısında maçın temposunu yükseltmenin kendileri için avantaj olabileceğini ifade etti. Buruk, "İki tane deplasman oynuyor rakibimiz. Hem Leverkusen hem üstüne burada. İki tane deplasman, zorluk derecesi yüksek ama gerçekten fiziksel kalitesi olan bir takım. Bunu da maçlarda gösteriyorlar. Bu fiziksel kalite içerisinde 3 günde iki maçı aynı oyuncularla mı değiştirerek oynayacaklar bilmiyoruz ama maçın temposunu ne kadar bizim adımıza yükseltebilirsek o bizim için bir avantaj olabilir. Rakibimizi biliyoruz. Fiziksel olarak iyiler ama 3 gün önce maç oynadılar. Aynı oyuncularla oynayacaklarsa bu bizim için bir avantaj olabilir ama 3 günde yenilenmek için yeterli bir süreç. O yüzden rakibimizin de burada bize karşı elinden gelenin en fazlasını yapacağını düşünüyorum" diye konuştu.

'İYİ BİR TAKIM OYUNU ORTAYA KOYARSAK BEN KAZANACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Ofansif oynayan rakiplerine karşı iyi bir takım oyunu ortaya koymaları durumunda sahadan galibiyetle ayrılacaklarına inandığını söyleyen Buruk, sözlerini şöyle noktaladı:

"Her sene eşleşmediğiniz için bu şeyler farklılık gösterebilir. Fiziksel kalitesi yüksek bir takım ama son hafta maçına baktığımızda çok da burada riskli bir oyun oynayan bir takım. Belki Alman liginde de zaman zaman bu tür maçları görebiliyoruz. Çok gollü maçlarını, iki takımın da gol atmak istediği 3-3'lük, 4-4'lük maçlar çok fazla görebiliyoruz. Son maçta böyle oldu. Rakibimiz iyi bir takım, ofansif olarak çok güçlüler. Biz burada iyi bir takım oyunu ortaya koyarsak ben kazanacağımızı düşünüyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı