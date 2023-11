Okan Buruk: Amacımız hem iyi oynayıp hem de kazanmak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Hedefimiz kazanmak. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Kendi sahamız ve seyircimiz önünde bu atmosferde muhteşem oluyor. Bundan önceki maçları kazanamamıştık ama bu sefer kazanmak istiyoruz. İyi oyunlar oynadık ama bunu skora yansıtamadık. Bu sefer amacımız hem iyi oynayıp hem de kazanmak" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci maçında yarın İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ı konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Karşılaşma öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fernando Muslera açıklamalarda bulundu. Yarınki karşılaşmada tek hedefin kazanmak olduğunu ifade eden Okan Buruk, "Biz Galatasaray olarak büyük bir heyecan yaşıyoruz. Türkiye bu anlamada büyük bir heyecan yaşıyor. Türk futbolu için bu maçlar çok önemli. Özellikle gruptan çıkmak adına kazanacağımız bir karşılaşma. Bir sonraki maça her ihtimalle kalacak ama bu maçı kazandığımızda hem çok büyük bir avantaj yakalayacağız hem de Avrupa'yı garantilemiş olacağız. Son maçta da tabii ki hedefimiz yine gruptan çıkmak olacak. O yüzden önemli ve değerli. Maddi anlamda ve manevi anlamda bizim için çok özel bir karşılaşma. Rakibimizin ilk maça göre geliştiğini ve değiştiğini söyleyebilirim. Ligde özellikle son 6 maçın 5'ini kazanması, puan durumu olarak lig liderinin 6 puan gerisine gelmesi ve özellikle kadro olarak daha iyi bir duruma gelmeleri tabii ki rakibimizin artıları. Biz de kendi oyunumuzu geliştirme anlamında son hafta özellikle Alanyaspor maçında önemli bir oyun oynadık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Dediğim gibi hedefimiz kazanmak. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Kendi sahamız ve seyircimiz önünde bu atmosferde muhteşem oluyor. Bundan önceki maçları kazanamamıştık ama bu sefer kazanmak istiyoruz. İyi oyunlar oynadık ama bunu skora yansıtamadık. Bu sefer amacımız hem iyi oynayıp hem de kazanmak" şeklinde konuştu

"O SORU İŞARETLERİ HİÇ BİTMEYECEK"

Bütün oyuncuların performanslarının daha yukarılara gittiğini gördüklerini ifade eden 50 yaşındaki teknik adam, "Bu kadar iyi oyunculara sahipseniz hep soru işareti olacak. Hepsi oynadığında en iyisini yapabilecek kaliteye sahip. O yüzden o soru işaretleri hiç bitmeyecek. Kim oynarsa oynasın, kim devam ederse etsin bu takım için en iyisini yapacağını çok net biliyorum. O yüzden yarın da bu olacak. Başlayacak bir 11 olacak. Devam edecek oyuncular olacak. Bununla ilgili seçimlerimizi bugün yapacağız. Yarın bunu tam olarak sahaya çıkartacağız. Dediğim gibi soru işaretleri her bölgede her yerde olabilir. Ama önemli olan performanslar. Bütün oyuncularımızın performanslarının daha yukarılara gittiğini görüyoruz. Bu da beni sevindiriyor. Mücadele ve rekabet olacak. Rekabette Galatasaray'ı daha büyük başarılara taşıyacak. Her bölgede her oyuncunun rekabet içerisinde olması oyuncuyu geliştirebilecek bir şey" dedi.

"İKİSİ DE ÇOK ÖNEMLİ OYUNCULAR"

Manchester United'ta Martial ve Hojlund hakkında yorumlarda bulunan Buruk, "Öncelikle ikisi de iyi oyuncu. Biri tabii gelişen, biri de uzun zamandır dünya futbolunda olan bir isim. İkisinin de performansları kim oynarsa oynasın yine yüksek bir performans bekliyoruz. Bireysel olarak bir hazırlığımız yok ama biz takım olarak kim oynarsa oynasın bundan önceki maçlar gibi kendi oyunumuzu ortaya koymaya çalışacağız. O yüzden hangisi oynarsa oynasın bir önlem alma durumumuz yok ama ikisi de çok önemli oyuncular" diye konuştu.

"ABDÜLKERİM OLUMLU OLURSA YARIN SAHADA OLACAK"

Abdülkerim Bardakcı'yı bugün antrenmanda deneyeceklerini söyleyen Okan Buruk, "Efsaneler için sözleşmeler önemli değil. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı. İnşallah hepimiz Galatasaray'ın başarısı için çok büyük çaba sarf edeceğiz. Abdülkerim için de bugün özellikle antrenmanda deneyeceğiz. Olumlu olursa da yarın sahada olacak. Bugünkü antrenmanda Abdülkerim'i deneyeceğiz" yorumlarında bulundu.

Okan Buruk, Davinson Sanchez'in ise iğneyle oynama durumunun olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"İğneyle oynama durumu yok. 2-3 hafta içerisinde, bu 2 hafta mı olur veya 3 hafta mı olur bilemiyoruz ama tekrar takıma dönmesini bekliyoruz. Bir an önce dönmesi tabii ki bizi sevindirir."

"BU MAÇIN HİKAYESİ DAHA FARKLI OLACAK"

Ana hedefinin oyuncuları hazır hale getirmek olduğunu ifade eden Okan Buruk, "Her maçın farklı bir hikayesi var. Biz oyuncularımızı maç maç değerlendiriyoruz ama ana hedefimiz oyuncularımızı hazır hale getirmek. Son maç da oyun ve skor olarak, topa sahip olmamız, pas yüzdemiz bu anlamda da değerliydi. Önemli işler yaptık. Oyuncularımızın da performanslarını gördük. Şu an çok daha farklı bir maça çıkıyoruz. Bu maçın hikayesi daha farklı olacak tabii. Bununla ilgili de düşünüyoruz. Karar veriyoruz. Yarın da verdiğimiz karar net bir şekilde ortaya çıkacak ama dediğim gibi oyuncularımız takıma destek vermek için yüzde 100'ünü yapıyor. Beni de en çok mutlu eden bu. Kim oynarsa oynasın elinden gelenin en fazlasını yapıyor. Oyuncularımız da iyi hale geldi. Transferlerimizden de ayrıca çok memnunuz. İyi bir kadromuz vardı. Bunu daha yukarı çekmek için bunu ortaya koyuyoruz. Zaten oynadığımız oyun ve aldığımız sonuçlardan da takımımızın ne kadar kaliteli oyunculara sahip olduğu çok ne bir şekilde belli" şeklinde konuştu.

"GİRDİĞİMİZ POZİSYONLARI DEĞERLENDİRSEK ÇOK DAHA FARKLI İKİ MAÇ ORTAYA ÇIKABİLİRDİ"

Bayern Münih ve Kopenhag maçlarında farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi diyen Buruk, "Birincisi tabii ki istatistiklerde bunu söylüyor. Oynadığımız maçlarda gol beklentimiz attığımız gollerin, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde daha altında kaldık. Oynadığımız baskılı oyununun getirdiği pozisyonları da Bayern Münih ve Kopenhag maçı için özellikle söyleyebilirim. İkisinde de girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek çok daha farklı iki maç ortaya çıkabilirdi. Farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Biz bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Zaten o kalitemiz var. Kalitemizde bundan sonraki maçlarda o topu daha çok içeri atacak. Son lig maçında 4-0'a kadar bunu en iyi şekilde yaptık. Amacımız tabii ki oyuncu kalitemiz ile birlikte girdiğimiz pozisyonları da daha net bir şekilde gole çevirmek. Pozisyona girmek önemli, o golleri de atacağız" ifadelerini kullandı.

"BU SENEYİ BEN İYİ GEÇİRDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Bu seneyi iyi ve puan olarak da yukarıya gittiklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, "Her takımın farklı bir hikayesi var. Başakşehir'in hikayesi farklıydı. Oradaki değişim, dönüşüm, oynanan oyundan başka bir oyuna geçmek daha farklıydı. Buradaki hikaye daha farklı. Bir kere tabii ki yaz transfer dönemi genel olarak biliyorsunuz son güne kadar çok geç tamamlanır. O yüzden oyuncularınızı ve kadronuzu oluşturmak elbet bir süreç alıyor. Bunun devamında da biz bu sene çok erken başladık. Erken başlamamız oyuncularımızın daha az tatil yapması, tekrardan adapte olmaları bu biraz da zaman alıyor ama bence güçlü bir şekilde burayı geçtik. Şu anda da hem Şampiyonlar Ligi'ndeyiz hem de ligde puan olarak doğru bir yerdeyiz. O yüzden bu seneyi ben iyi geçirdiğimizi ve puan olarak da yukarıya gittiğimizi düşünüyorum. Bu bilinçli bir şey değil tabii ki. Önemli olan oyuncuların performanslarını yukarıya çekmek. Bu da iyi bir şekilde gidiyor. Yarın için de baktığınızda yine söyledim gelişen bir takım var. Önemli ve iyi oyunculara sahip bir takım. Biz de kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Burada tabii ki planlarımız var. Her maçın farklı planı var. Rakibin sizi karşılaması, sizin onlara nasıl zorluk çıkartabilirsiniz ona göre hem oyuncu seçimi oluyor hem de plan seçimi oluyor. Bunların dışında oyuncularımıza toplantıda gösterdik. Şimdi de antrenmanda bunları çalışıp, yarına hazırlanacağız" diye konuştu.

"BİZİM DE ONLARI MAÇIN İÇİNE ÇEKMEMİZ GEREKİYOR"

Galatasaray taraftarının önemine değinen Buruk, "Bizim seyircimiz çok önemli ve değerli. Özellikle iç sahada onların bize olan destekleri çok önemli oluyor. Takımın oyununu itme anlamında bize çok destek oluyor. Ama bunu alabilmek için de bizim oyun anlayışımız da çok önemli. Bizim de onları maçın içine çekmemiz gerekiyor. Bunu Bayern Münih maçının ilk 45 dakikasında, Kopenhag maçının da başlangıcında yapmıştık. Yine aynı şekilde bizim de onları maçın içine çekecek oyunu ortaya koymamız gerekiyor. En önemli şey bizim için bu olacak" diyerek sözlerini noktaladı.

FERNANDO MUSLERA: ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNUYORUZ

Yarın oynanacak maçta sahanın içerisinde ne yapmaları gerektiğini bildiklerini ifade eden Muslera, "Bence çok fazla söylenecek bir şey yok. Yarın oynayacağımız maçta sahanın içerisinde ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. Kulüpler arasında yapılan en güzel turnuva ve Galatasaray burada mücadele ediyor. Bizim de hazır olmamız gerekiyordu. Çok fazla ekleyeceğim bir şey yok hocamızın söylediklerine" diye konuştu.

"KARİYERİMDEN ÇOK GURUR DUYUYORUM"

Sahanın içinde geçirdiğiniz zamanla deneyim kazanıldığını ifade eden Uruguaylı file bekçi, "Kariyeriniz boyunca birçok maç yapıyorsunuz. Sadece Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray için değil, milli takımda da oynuyoruz. Mesela Dünya Kupası'nda oynuyoruz. Sahanın içinde geçirdiğiniz zamanla aslında deneyim kazanıyorsunuz. Yeni kararlar alıp o şekilde gelişiyorsunuz. Bu tarz maçları oynayarak Hem kişiliğiniz bireysel olarak gelişiyor hem de oyuncu olarak gelişiyorsunuz. Sadece hazırlık maçları değil, büyük ülkelerden böyle büyük takımlara karşı oynayarak… Tabii ki o deneyime sahibim ve kariyerimden de şu an çok gurur duyduğumu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Fernando Muslera, Alejandro Garnacho'nun attığı golün Puskas'a aday olabileceğini ifade ederek şu yorumlarda bulundu:

"O golün doğrudan Puskas ödülüne aday olacağını düşünüyorum fakat beni en çok heyecanlandıran şey kendi taraftarımızla birlikte Manchester United'a karşı oynayacağımız maç."

"DOKTOR DEĞİLİM"

Davinson Sanchez'in sakatlığı ile alakalı yorumlarda bulunan tecrübeli kaleci, "Benim gibi Davinson ve Icardi'nin farklı farklı sakatlıkları vardı. Belki hocamızın da bilgisi vardır ama benim bir bilgim yok bu konuda. Doktor da değilim. Dolayısıyla ona sormanız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"BEN MAÇA ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM"

Sene sonu sözleşmesi bitmesi üzerine geleceği hakkında sorulan soruya Fernando Muslera şu yorumda bulundu:

"Tek söyleyeceğim şey yarın bir maçımız var. Ben ona odaklanmış durumdayım. Tek söylemek istediğim de bu."

"TARAFTARIMIZ SAHADAKİ 12'NCİ ADAM"

Galatasaray taraftarının sahadaki 12'nci adam olduğunu ifade eden 37 yaşındaki file bekçi, "Her stadın kendi atmosferi var bildiğiniz gibi. Old Trafford, Rams Park'ta ve Allianz Arena'da hepsinde farklı bir atmosfer var. Arkadaşınıza da söylediğim gibi daha önce hiç burada bulunmadıysanız eğer yarın statta kendiniz görüp kendiniz bu karşılaştırmayı yapabilirsiniz. Her zaman söylüyorum taraftarımız sahadaki 12'nci adam. Uzun zamandır bunu söylüyorum. İnandığım şey de bu" diyerek sözlerini noktaladı.