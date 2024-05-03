Trabzon'da Şehit Necmi Çakır Anısına Voleybol Turnuvası Düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde Şehit Necmi Çakır anısına voleybol turnuvası organize edildi.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Of Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın açılış maçı öncesinde, "Değerli Necmi Çakır ağabeyimiz büyük fedakarlıklar yaparak vatan için şehit düştü. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin. Bizler de onun anısını yaşatmak için voleybol turnuvası düzenledik. Adına yaraşır bir turnuva olmasını, sportmence geçmesini diliyorum." dedi.

Kaymakam Demirer, şehidin babası Fahri Çakır'a plaket takdim etti.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce organize edilen ve 24 takımın katılacağı turnuvanın final maçı 30 Mayıs'ta oynanacak.