Odunpazarı Belediyesi Spor Atölyeleri İçin Ön Kayıtlar Başladı

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen ve alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek spor atölyeleri için ön kayıtlar başladı. Atölyelerde 4 farklı branşta eğitim verilecek ve kayıtlar 22 Eylül Cuma günü sona erecek.

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen ve alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek spor atölyeleri için ön kayıtlar başladı. 8 Merkezde, 4 farklı branşta gerçekleşecek atölyelere ön kayıt yaptırmak için son gün 22 Eylül Cuma.

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Spor Atölyeleri başlıyor. Step Aerobik, Pilates-Yoga, Pilates ve dansın yer alacağı Spor Atölyeleri'nin ön kayıtları başladı. Ücretsiz gerçekleşecek Spor Atölyeleri için ön kayıtlar, 22 Eylül Cuma günü sona erecek. Kesin kayıtlar ise ön kayıt başvuru sırasına göre yapılacak.

8 AYRI MERKEZDE SPOR ATÖLYELERİ AÇILACAK

Yeni dönem spor dersleri 8 ayrı merkezde yapılacak. Emek Spor ve Dans Merkezinde Step Aerobik; Erdal İnönü Spor ve Dans Merkezinde Pilates-Yoga; Yenikent Spor ve Dans Merkezinde Step Aerobik; Orhangazi Spor ve Dans Merkezinde Pilates-Yoga; Sultandere Spor ve Dans Merkezinde Step Aerobik; Büyükdere Spor ve Dans Merkezinde Step Aerobik; Gökmeydan Hizmet Binası Spor ve Dans Merkezinde Pilates, Dans, Step Aerobik; Üniversite Evleri Spor ve Dans Merkezinde ise Step Aerobik Atölyeleri yer alacak. Spor Atölyelerine kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 08.00-17.00 saatleri arasında Spor ve Dans Merkezlerine giderek ön kayıt yaptırabilir.