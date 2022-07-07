Nuri Şahin ve Emre Belözoğlu'ndan ortak toplantı

Şahin: Hayalim Borussia Dortmund'da teknik direktörlük

Belözoğlu: Futbol oynarken en büyük hayalim teknik direktör olmaktı

Adem AKALAN - Mesut MADAN / BURDUR, - Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da futbol sorumlusu Nuri Şahin ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kamp yaptıkları otelde ortak basın toplantısı düzenledi. Şahin, Avrupa hayali olduğunu ve Borussia Dortmund'da teknik direktörlük yapmak istediğini söylerken; Emre Belözoğlu ise futbol oynarken en büyük hayalinin teknik direktör olmak olduğunu kaydetti.

"Futbolcunun genci yaşlısı yok ama gençlere yatırım yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda eğitimci eksiği olduğunu düşünüyorum. Bunu geliştirmesi gereken kurum da TFF'dir. Aynı zamanda Türk sporcularını bulundukları konumda değerlendirirsek, futbolu merkezine koyması gerekiyor. Bununla beraber şapkamızı önümüze koymalıyız. Avrupa'da yıllarca futbol oynadım. Onların gerisinde olduğumuzu kabul edeceğiz. Bu onları geçemeyeceğimiz anlamına gelmiyor ama bu bir yapılanmayla olabilir. Yabancı oyuncular geldiğinde siz de burada çalışansınız ve en iyi oyuncularla çıkmak zorundasınız. İyi oyuncu Türk mü yabancı mı ayrımından daha ziyade takıma kim daha fazla fayda verecek ona bakmalıyız. Hedeflerimiz doğrultusunda bazen öyle kararlar alıyoruz. Elimden geldiğince Türk oyuncu oynatmak istiyorum."