Neler yazdılar neler! Bütün Almanya Galatasaray'ın 5-1'lik hezimetini konuşuyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 5-1'lik ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların bu mağlubiyeti hem Türkiye'de hem de Avrupa'da gündem oldu.

ALMAN BASININDAN YORUMLAR

Almanya'nın önde gelen spor gazeteleri, Eintracht Frankfurt'un Galatasaray karşısında sergilediği üstün performansı öne çıkardı. Haberlerde, temsilcimizin hatalarından faydalanan Frankfurt'un hızlı ve etkili oyunuyla sahadan ezici bir galibiyetle ayrıldığı vurgulandı.

MANŞETLERDE GALATASARAY

Maç sonrası Alman medyasında çıkan manşetlerde, "Frankfurt fırtınası Galatasaray'ı yıktı", "Aslan Avrupa'ya ağır başladı" ve "Türk temsilciye soğuk duş" ifadeleri dikkat çekti.

Almanya'da manşetler şöyle;

T-Online: Frankfurt'ta coşku: Eintracht, Galatasaray'ı dağıttı. Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi'ne mükemmel bir başlangıç ??yaptı. Leroy Sane ve İlkay Gündoğan, Galatasaray'da fiyasko yaşadı.

WEB: Rüya geri dönüş başarılı: Güçlü Eintracht, Galatasaray'ı ezdi.

Sportschau: Eintracht, Galatasaray'ın zayıflığından acımasızca yararlandı.

DAZN: İkna edici zafer ve lig liderliği: Öfkeli Eintracht, Galatasaray'ı devirdi.

Sky Sport: Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı net bir şekilde yendi.

BILD: Eintracht, muhteşem bir performansla Galatasaray'ı sahadan süpürdü: 5-1.

Der Spiegel: Frankfurt bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem bir başlangıç ??yaptı.

Die Welt: Eintracht Frankfurt, 940 gün aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünde görkemli bir futbol şöleni yaşadı ve Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki ilk galibiyetini aldı. Bundesliga ekibi, Galatasaray karşısında beklenmedik bir galibiyet alarak uluslararası arenada olgunluğunu kanıtladı.

Die Zeit: Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi açılış maçında Galatasaray'ı 5-1 gibi net bir skorla mağlup etti.

Spox: Eintracht Frankfurt, Şampiyonlar Ligi'nde Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ın da yer aldığı Galatasaray karşısında heyecan verici bir zafer kazandı.

Sueddeutsche: Türkiye Ligi lideri İlkay Gündoğan ve Leroy Sane ile Şampiyonlar Ligi maçı için Frankfurt'a gidiyor ancak işler o kadar ters gidiyor ki Eintracht Frankfurt ezici bir zafer kazanıyor. Julian Nagelsmann, Leroy Sane transferi hakkında Türkiye'nin bazı kesimlerinde hakaret olarak algılanan şu sözlerle yorum yapmıştı: "Leroy artık Bundesliga'dan biraz daha kötü bir ligde oynuyor. Daha fazla öne çıkmalı". Maçı incelediğinde muhtemelen değerlendirmesinin doğrulandığını hissetmişti.