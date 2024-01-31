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Napoli, Matteo Politano'nun sözleşmesini uzattı

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Serie A ekibi Napoli, 30 yaşındaki İtalyan futbolcu Matteo Politano'nun sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzattı.

Serie A ekibi Napoli, 30 yaşındaki İtalyan futbolcu Matteo Politano'nun sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzattı.

İtalya Serie A kulübü Napoli, iç transferde tecrübeli futbolcusu Matteo Politano ile anlaşma sağladı. Kulübün resmi internet sitesinden 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığı duyuruldu.

2019-2020 sezonunun devre arasında Napoli forması giymeye başlayan Politano, kulübüyle bu zamana kadar çıktığı 175 maçta 29 gol kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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