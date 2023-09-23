Myanmarlı Wushu sporcularının antrenmanları

19. Asya Oyunları'na katılacak Myanmarlı Wushu sporcuları, yarışmalarda iyi dereceler yapmak için sıkı bir çalışma içinde.

1. Myanmarlı Wushu sporcularının antrenmanlarından çeşitli görüntüler

19. Asya Oyunları'na katılacak Myanmarlı Wushu sporcuları, yarışmalarda iyi dereceler yapmak için sıkı bir çalışma içinde.

19. Asya Oyunları'nın Wushu kategorisi için Myanmar'dan dört sporcu, bir antrenör ve Myanmar Wushu Federasyonu'nun iki yetkilisinden oluşan 7 kişilik bir ekip yarışacak. Myanmar Wushu Federasyon Antrenörü Swe Swe Thant, takımın Cuma günü Myanmar'dan ayrıldığını söyledi.

Myanmar takımı, yarışmalarda madalya kazanmak için yoğun bir hazırlık süreci geçirdi.

Takımının beklentisinden bahseden Swe Swe Thant, "Asya Oyunları için Myanmar Wushu takımın büyük deneyimi var. Altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandık. 18. Asya Oyunları'nda ödüller kazandık" dedi.

23 Eylül ile 8 Ekim tarihleri arasında Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenecek 19. Asya Oyunları'na Myanmar'dan 111 sporcu (63 erkek ve 48 kadın) katılacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yangon'dan bildiriyor. (XHTV)