Müthiş golden sonra olay sevinç! İrfan Can'ın hareketi gündeme oturdu

Fenerbahçe'nin Salernitana ile oynadığı hazırlık maçında İrfan Can ceza sahası dışından çok şık bir gol attı. İrfan Can gol sevincinde Messi'nin olaylı Hollanda maçında yaptığı hareketi tekrarladı. Bu sevincin uzun süredir Galalatasaraylı Icardi tarafından yapılıyor olması sosyal medyada tartışma başlattı.

2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Hollanda'yı penaltılarda eleyen Arjantin, yarı finale kaldı. Arjantin ve Hollandalı futbolcular arasında gerginlik seviyesi çok yüksekti. Lionel Messi attığı penaltı golünden sonra ilginç bir sevinç yaptı.

ICARDI'NİN FAVORİ SEVİNCİ

Bu hareket son yıllarda Galatasaraylı Icardi ile özdeşleşmişti. Messi'nin, Hollanda'ya attığı golle aynı zamanda arasının bozuk olduğu Icardi'ye bir gönderme yaptığı yorumları yazıldı. Son olarak bu sevinci İrfan Can Kahveci tekrar etti.

GALATASARAYLILAR TARTIŞMA BAŞLATTI

Messi'nin gündeme getirmesiyle hayli popüler olan bu sevincin İrfan Can tarafından yapılması Galatasaraylı taraftarları kızdırdı. Sosyal medyada da bir tartışma başladı.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar: