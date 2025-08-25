Muş'ta 954. Malazgirt Zaferi Anısına Okçuluk Yarışması Düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinliklerine katılan 31 ilden 217 sporcu, Sultan Alparslan'ın anısına düzenlenen yarışmada oklarını hedefe gönderdi.

Okçular Vakfı ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda, "954. Yıl Sultan Alparslan Açık Hava Özel Puta Koşusu" düzenlendi.

Şanlı zaferin kazanıldığı ilçede Sultan Alparslan'ın anısının yaşatılması amacıyla düzenlenen yarışmada, 31 ilden katılan 217 sporcu, asıldıkları yaylarıyla 50 metreden hedefi tutturmaya çalıştı.

Zaferin yıl dönümüne özel yapılan yarışma katılan kadın ve erkek sporcular, giydikleri kıyafetlerle de yarışmayı izleyenlere Selçuklu ruhunu yaşattı.

Okçular Vakfı Alan Koordinatörü Hüseyin Çalışkan, AA muhabirine, atalarının 954. yıl önce Malazgirt'i fethetmesi anısına yarışmayı düzenlediklerini söyledi.

Kadın ve erkekler kategorisinde düzenledikleri yarışmada sporcuların 50 metre mesafeden atış yaptığını anlatan Çalışkan, "Bugün sıralama atışı yaptılar. Sıralama bittikten sonda yarın ilk 8 oluşturulacak. Eleme sonunda da final atışlarına geçeceğiz. Finalin akabinde ödül töreniyle yarışmamızı bitireceğiz." dedi.

Okçular Vakfı'nın bu yarışmayı Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı anısına zaferin kazanıldığı yerde düzenlediğini belirten Çalışkan, "954 yıl önce nasıl burada atalarımız okunu yayını çektiyse, torunları olarak da biz de burada onları yad ediyoruz. Burada Şanlı Malazgirt Zaferi'nin ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz. Aynı atalarımız gibi elimizden geldiğince o günleri yad etmeye çalışıyoruz. Aynı onlar gibi okumuzu aldık ve 'Ya Hak' diyerek atıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu anıyı canlandırmak bizim için çok büyük bir şeref oldu"

Konya Meram Belediyesi Okçuluk Eğitmeni Murat Ertuğrul ise, 1071 Malazgirt Zaferi'ni güzel etkinliklerle karşıladıklarını söyledi.

Burada Turan taktiği ve okçuların tefekkürü ile savaşın kazanıldığını dile getiren Ertuğrul, şöyle konuştu:

"Biz, 'hedefi olmayan ok kırılmaya mahkumdur' diye bir söz duyuyoruz ama Sultan Alparslan'ın hiçbir okunun hedefsiz kalmadığı yer burası. Bundan dolayı da burada bulunmaktan mutluyuz. Oklarımızı 'Ya Hak' nidalarıyla atıyoruz. Sultan Alparslan'ın İslam sancağı uğruna bu okları atmasıyla gururlanıyoruz. Bizim için çok önemli. Bu etkinlik 1071 Malazgirt'in anısına yapılan bir müsabaka. Bundan dolayı 15 saatlik yoldan geldik. Bu anıyı canlandırmak bizim için çok büyük bir şeref oldu."

Kulüp olarak yarışmaya 7 kişiyle katıldıklarını, kıyafetlerinin de Selçuklu ve Osmanlı'yı temsil ettiğini ifade eden Ertuğrul, burada Selçuklu Sancağı, Osmanlı Sancağı, Uçbeyleri'ni temsil eden farklı kıyafet ve kültüre sahip insanlarla tanıştıklarını anlattı.

Ertuğrul, "Muş'ta Malazgirt'e Sultan Alparslan'ın anısına böyle bir etkinliğin yapılması ve bizim de ok uçurmamız büyük bir şeref." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe Malatya'dan katılan Aysun Demirci ise, geleneksel Türk okçuluğunu yaşatmak ve canlandırmak istediklerini dile getirerek, "O ruhu ve havayı teneffüs etmekten çok memnunum, mutluyum. Bu etkinlikler başladığından beri her yıl geliyorum. Burada olmaktan dolayı gururlu ve onurluyum. 10 yıldır ok atıyorum. Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı kutlama etkinlikleri şerefine oklarımızı attık." şeklinde konuştu.