Murat Kiremitçi, Ankara'da yapılacak Türkiye Snooker Bilardo Şampiyonasında Bilecik'i temsil edecek

Bilardo sporcusu Murat Kiremitçi, Ankara'da düzenlenecek olan Türkiye Snooker Bilardo Şampiyonası'nda Bilecik'i temsil edeceğini ve çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi. Kiremitçi, turnuvada ilini iyi bir şekilde temsil etmek ve Avrupa vizesi almak için mücadele edeceğini belirtti.

Ankara'da yapılacak olan Türkiye Snooker Bilardo Şampiyonasına Bilecik'i temsil edecek olan Murat Kiremitçi, çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

23-29 Ekim tarihlerinde 80 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada mücadele verecek olan bilardo sporcusu Murat Kiretmitçi, şöyle konuştu;

"Bilecik ilimi temsilen yıllardır turnuvalarda mücadele ediyorum. Bu turnuvada ilimi iyi bir şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Amacım bu müsabakada şampiyon olarak Avrupa vizesi almak. Bunu da başaracağıma inanıyorum. Bana destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum." - BİLECİK