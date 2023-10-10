Muğlalı Sporcular Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Başarıya Ulaştı

Antalya'da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Muğlalı sporcular Makbule Tokgöz ve İsmail Mündüz başarılı performanslarıyla dikkat çekti. Tokgöz Dünya ikincisi, Mündüz ise dünya üçüncüsü oldu. Muaythai Milli Takımı ise toplamda 80 madalya kazanarak dünyanın en büyük takımlarından biri oldu.

Antalya'da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Yıldız Bayanlar kategorisi 46 kilogramda Makbule Tokgöz Dünya ikincisi, İsmail Mündüz ise Minik Erkekler kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

Antalya Kemer ilçesinde 72 ülkeden bin 200'e yakın sporcunun katılımıyla yapılan 2023 IFMA Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Muğlalı Milli sporcular Makbule Tokgöz Dünya İkincisi, İsmail Mündüz ise dünya üçüncüsü olarak Muğla'nın gururu oldu.

17 altın, 40 gümüş 23 bronz olmak üzere toplamda 80 altın madalya ile Dünya Şampiyonu olan Muaythai Milli Takımı dünyanın en büyük takımlardan biri oldu ve Avrupa ile dünyada zirvede yer aldı.

Muaythai Muğla İl Temsilcisi Erkan Bingöl "Dünya Şampiyonası'nda dereceye giren Makbule Tokgöz ve İsmail Mündüz'ü tebrik ederek diğer sporcular için rol model olacaklarını dile getirdi. Ayrıca sporcularda büyük emeği olan antrenörleri Zehra Ökten ve Süleyman Doğan'a teşekkürlerini iletti.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Muğla'mıza bir büyük başarı da Muaythai branşından geldi. Dünya ikincisi ve dünya üçüncüsü olarak bayrağımızı dalgalandıran milli sporcularımızı tebrik ediyoruz. Muaythai Milli Takımımız dünyanın zirvesinde yer aldı. Muğlalı sporcularımızın ve Milli Takımımızın bu başarısında büyük emeği olan başta antrenörlerimize ve herkese teşekkür ediyoruz" - MUĞLA