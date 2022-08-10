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Muğla haberleri! Muğla'nın yıldızları Adana'da parladı

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Muğla haberleri! Muğla'nın yıldızları Adana'da parladı

Muğla haberler: Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda Muğla İl Karması Erkek Takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda Muğla İl Karması Erkek Takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

Adana'da 6-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Hentbol Türkiye Birinciliği final maçlarında 2008, 2009 ve 2010 doğumlu oyunculardan oluşan 12'şer il karması mücadele etti. Muğla'yı Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda temsil eden Muğla İl Karması Erkek Takımı final maçında Trabzon İl Karması Takımı'nı 17-12 yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Muğla Gençlik ve Spor Müdürü Musa Kazım Açıbaş, "Başarılı sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını dilerim" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Adana Muğla Spor Haberler

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