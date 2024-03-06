Muğla'da Köyceğiz Atatürk Ortaokulu Kız Satranç Takımı İl Birincisi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Atatürk Ortaokulu Kız Satranç Takımı Satranç İl Birinciliği Müsabakalarında şampiyon oldu.

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı okul sporları il birinciliği Satranç Turnuvası Muğla'da gerçekleştirildi. Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Yıldız Kızlar Satranç Turnuvasında Köyceğiz Atatürk Ortaokulu Kız Satranç Takımı il birincisi oldu. Köyceğiz Atatürk Ortaokulu Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Okulumuz Kız Satranç Takımı Menteşe'de düzenlenen Okul Sporları Yıldız Kız Satranç Turnuvasında il birincisi oldu. 2-6 Nisan tarihlerinde Muğla ilini grup maçlarında temsil edecek öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik eder, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA