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Eski takımına karşı kırmızı kart gören Mourinho İngiliz gazetelerine manşet oldu

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Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak eski takımı Manchester United'ın karşısına çıktı. Maç 1-1 sona ererken, Mourinho'nun kırmızı kart görerek maç dışında kalması İngiliz basınının dikkatini çekti. Mourinho'nun bu hareketi, İngiliz gazetelerinde geniş yer buldu. Karşılaşma sonrasında çeşitli İngiliz yayın kuruluşları Mourinho'nun bu hareketini yorumladı ve maçın sonucunu değerlendirdi.

Uzun yıllar İngiltere'de Chelsea, Manchester United ve Tottenham Hotspur'u çalıştıran Jose Mourinho dün Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak eski takımı Manchester United'ın karşısına çıktı.

KIRMIZI GÖRDÜ, MANŞET OLDU

İngiliz basının yakından tanıdığı tecrübeli teknik adam 1-1- biten mücadelenin ardından özellikle gördüğü kırmızı kartla İngiliz gazetelerine yeniden manşet oldu. Mücadelenin 57'nci dakikasında Osayi-Samuel'in ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakeme itirazlarda bulunan teknik direktör Jose Mourinho kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

İşte Mourinho'ya atılan manşetler;

Maçın bu anlarıyle ile ilgili Daily Mail Gazetesi, " Manchester United'da Jose Mourinho'nun iki tarafı olduğunu her zaman söylerlerdi. Bu maçtan önce büyüleyici Jose sahnenin odağında yer aldı. Sonra, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki tribünlerde sona eren neşeli Jose yine manşetlere çıktı. Fenerbahçe'nin ikinci yarıda Manuel Ugarte'nin Bright Osayi-Samuel ile teması nedeniyle penaltı verilmemesinin ardından Mourinho dördüncü hakem Jeremy Stinat'a ne dedi? Yoksa sadece teknik alanının dışına çıktığı için miydi? Belki de asla bilemeyiz ama bunlar Fransız hakem Clement Turpin'in ona direkt kırmızı kart göstermesi için yeterliydi." yorumlarında bulundu.

Eski takımına karşı kırmızı kart gören Mourinho İngiliz gazetelerine manşet oldu

Karşılaşma sonrası en çarpıcı başlıklardan biri ise ünlü İngiliz yayın kuruluşu BBC'den geldi. BBC, "Tüm gözler Ten Hag ve Manchester United'da, ama Mourinho yine rol çaldı" ifadelerini kullandı.

The Telegraph ise Portekizli teknik direktörün kırmızı kart görmesine değinirken, Manchester'ı da uzun süredir galibiyet alamaması nedeniyle eleştirdi. "Eski United menajerinin, penaltı verilmemesine öfkeyle tepki göstermesinin ardından kırmızı kart gördüğü bir gecede, rakibi Erik ten Hag, kendi takımının Avrupa'da yine başarısız olduğunu gördü. United, son 19 ayda Avrupa'da sadece bir kez kazandı."

Eski takımına karşı kırmızı kart gören Mourinho İngiliz gazetelerine manşet oldu

Guardian, "Manchester United, Mourinho'nun kırmızı kart görmesiyle Fenerbahçe ile berabere kaldı" şeklinde sade bir başlık kullandı.

Independent ise maç sonucunu "Mourinho eski takımına karşı kırmızı kart gördü ancak bu durum Erik ten Hag'ın takımında devam eden sorunu gölgelemedi" şeklinde yorumladı.

Sun Gazetesi ise "Portekizli teknik direktör, penaltı kararının ardından saha kenarında ettiği küfürlerden dolayı hakem tarafından oyundan atıldı." şeklinde iddialarda bulundu.

Eski takımına karşı kırmızı kart gören Mourinho İngiliz gazetelerine manşet oldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Spor

Manchester United Jose Mourinho Manchester Fenerbahçe

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