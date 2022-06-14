Model Uçak yarışmasında birinci oldu

Kırklareli'nde düzenlenen Model Uçak Serbest Uçuş İstanbul Dünya Kupası'nda, Sivaslı sporcu Akın Altuğ, F1H-A1 kategorisi Jiniour da ve genel klasmanda birinci oldu.

Uluslararası Havacılık Federasyonu tarafından 5 Haziran'da Kırklareli'nde gerçekleştirilen "2022 Model Uçak Serbest Uçuş İstanbul Dünya Kupası" yarışmaları sona erdi.

2022 Model Uçak Serbest Uçuş İstanbul Dünya Kupası yarışmalarına, çok sayıda sporcu katılarak hünerlerini sergiledi. Yarışmaya katılan, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sivas Sportif Havacılık Kulübü Sporcusu Akın Altuğ, F1H-A1 kategorisi Jiniour da ve genel klasmanda birinci olarak plaket aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, kente başarıyla dönen sporcu ve antrenörleri tebrik ederek, kendileriyle gurur duyduklarını söyledi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor