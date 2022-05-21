Minikler Motokros Türkiye Şampiyonu nefes kesti - Haberler

- Minikler Motokros Türkiye Şampiyonu nefes kesti

EDİRNE - Edirne'de düzenlenen Motokros Şampiyonasında miniklerim mücadelesi görenleri şaşırttı.

Edirne'de Motokros Şampiyonası büyük bir heyecan ile devam ediyor. Edirne Motor Sporları Kamp ve Karavan Merkezi'nde düzenlenen şampiyona idari ve teknik kontroller, jüri toplantısını ardından MX, MX1, MX2 (Junior), MX125, MXSenior, Veteran, 50cc, 65cc, 85 cc kategorilerinde düzenlenecek yarışlar, antrenman ve sıralama turlarıyla başladı. 50cc, 65cc, 85 cc kategorilerinde minikler düşe kalka parkuru tamamladı. İzlemeye gelen seyirciler ise tezahürat ile destekledi. Bazı miniklerin düştükten sonra da doğrulup kalkarak mücadeleyi bırakmadı.

Öte yandan şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Moldova, Makedonya ve Yunanistan'dan 58'i yabancı 152 sporcu mücadele ediyor. Yarın Motokros şampiyonası yapılacak final yarışlarıyla son bulacak.