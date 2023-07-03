Milli Sporcuların Polonya'daki Başarısı Gurur Verici

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları'nda milli sporcuların elde ettiği sonucu gurur verici olarak değerlendirdi. Türkiye, 9 altın, 9 gümüş ve 20 bronz madalya ile toplamda 38 madalya kazandı. Bakan Bak, bu başarının önümüzdeki süreçte artarak devam edeceğine inandığını ifade etti.

Polonya'da düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları'nı Türkiye 9 altın, 9 gümüş ve 20 bronz olmak üzere toplam 38 madalya ile tamamladı. 48 ülkeden 7 bin 300 sporcunun 26 branşta katıldığı oyunlarda Türkiye, 19 branşta 103'ü kadın, 90'ı erkek olmak üzere 193 sporcuyla madalya mücadelesi verdi. Milli sporcular, oyunlarda en çok altın ve toplam madalya sayısına ulaşırken, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için 7 de kota kazanmayı başardı.

"Polonya'da düzenlenen, 19 branşta 193 sporcu ile temsil edildiğimiz 3. Avrupa Oyunları'nda mücadele eden sporcularımız ile gurur duyuyorum. Avrupa Oyunları'nı 9'u altın, 9'u gümüş ve 20'si bronz olmak üzere toplam 38 madalyayla tamamlayan milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Bu süreçte 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kota alan 7 sporcumuzu da tebrik ediyor, sporcu kardeşlerime Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Sporcularımızın elde ettiği madalyalarda emeği olanlara da teşekkür ediyorum."