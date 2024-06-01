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Milli futbolcular Ferdi Kadıoğlu ve Kaan Ayhan, Avrupa Şampiyonası'ndaki hedeflerini anlattı

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A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli oyuncuları Ferdi Kadıoğlu ve Kaan Ayhan, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda iyi sonuçlar alacaklarını aktardı. Kadıoğlu ve Ayhan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve turnuvada başarılı olmak için çalıştıklarını belirtti.

Milli futbolcular Ferdi Kadıoğlu ve Kaan Ayhan, Avrupa Şampiyonası'ndaki hedeflerini anlattı

Metin ARSLANCAN, İSTANBUL, - A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli oyuncuları Ferdi Kadıoğlu ve Kaan Ayhan, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda iyi sonuçlar alacaklarını aktardı.

A Milli Takım, Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürüyor. Ay-yıldızlı ekipte Ferdi Kadıoğlu ile Kaan Ayhan düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'deki rekabetin geride kaldığını aktaran 24 yaşındaki sol bek, "Şu anda milli takıma konsantre olmuş durumdayız. Bu süreçte çok fazla çalışıyoruz. Turnuva öncesi burada takımdaşlığı kurmamız gerekiyor. Turnuvayı Almanya'da oynamanın benim için çok hoş olduğunu düşünüyorum. Hem Almanya'da hem de çevre ülkelerde yaşayan çok fazla vatandaşımız var. Onların desteğiyle sahaya çıkmak güzel olacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TURNUVADA KİMSEYİ KÜÇÜMSEYEMEYİZ"

Ferdi Kadıoğlu, genç bir takım olduklarını bunun yanında deneyimli oyunculara da sahip olduklarını belirterek, "Turnuva boyunca zorlu maçlardan geçeceğiz. Ben ilk maçımızın zor olacağını düşünüyorum. Milli takımla oynadığımız son iki maça baktığımızda bizim için ders oldu. Bu durumla turnuvadan önce karşılaşmamız daha iyi oldu. Hatalarımızdan çıkaracağımız dersler sonrası verimli bir turnuva geçireceğiz. İlk maçın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Turnuvada kimseyi küçümseyemeyiz" diye konuştu.

Ferdi, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Daha çok solda oynadım ama zaman zaman sağ tarafta da oynadığım oldu. Ben daha çok sol tarafta oynamayı tercih ederim."

KAAN AYHAN: GRUPTA 6 PUAN ALDIĞIMIZDA GARANTİLEMİŞ OLUYORUZ

Milli futbolcu Kaan Ayhan, hazırlıkların yorucu geçtiğini belirterek, "Buraya milli takımla birlikte başarılı olmak için geldik. Kampın havasını canlı ve motivasyonumuzu yüksek tutmaya çalışıyoruz. Başarılı olacağımız ve aile ortamında geçecek bir turnuva için hazırlanıyoruz. Turnuvada yer alacağımız grupta şansımızın olduğunu düşünüyorum. Biz ekip olarak iyi oynarsak iyi sonuçlar alacağız. Bu süreçte iyi hazırlanıyoruz. Tabii rakiplerin performansına da bağlı. Fakat kendi performansımız neticeyi belirleyecektir. Ben, elemeler başlamadan önce hedefimin milli takımla Almanya'da oynayabilmek olduğunu çok kez söyledim. Kadro tam olarak netleşmedi ama inşallah o günleri göreceğime inanıyorum. Taraftar değil vatandaşlarımızla başarılı bir turnuva geçirmeyi planlıyoruz. Dortmund benim kapımın önü sayılır. O atmosferde sahaya çıkmak güzel olacak. Grupta 6 puan aldığımızda garantilemiş oluyoruz. İlk maçta galibiyet elde etmemiz durumunda kalan iki grup maçında daha rahat ve konforlu bir oyun oynayacağımızı düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"KENDİMİ ORTA SAHADA DAHA İYİ VE RAHAT HİSSEDİYORUM"

Süper Lig'de Galatasaray formasıyla sezon boyunca farklı pozisyonlarda oynatıldığı hatırlatılan 29 yaşındaki tecrübeli savunmacı, "Ferdi için daha rahat bir sezon geçti bu açıdan. Biliyorsunuz ki bana sürekli yeni bir yer buldular; ben istemediğim halde. Sezon içerisinde de söylediğim gibi kendimi orta sahada daha iyi ve rahat hissediyorum. Sağ bek geçmişim de var. Her iki pozisyon için de hazırım. Hocamız hangi pozisyonda daha çok verim alacağını düşürse tercihini ona göre yapacaktır" diye konuştu.

"BAZEN BİR MAĞLUBİYETTEN ALDIĞINIZ DERS DAHA FAYDALI OLABİLİYOR"

Son hazırlık maçlarında istenilen sonuçları alamadıklarını ifade eden milli futbolcu Kaan Ayhan, "Video analizleri ve takım içi iletişim sonrası hatalarımızı gördük. Hazırlık maçlarında her zaman kazanacağız diye bir şey yok. Bazen bir mağlubiyetten aldığınız ders daha faydalı olabiliyor. Hatalarımızın dersini çıkarırsak belki de bizim için daha iyi olmuş diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Sezon içinde yaşadığı sakatlıklara dair de konuşan Kaan Ayhan, "Şu anda dururumum çok daha iyi. 2-3 ay önce öyle değildi. Özel tedavi sonrası sakatlığımı kontrol altında geçirmiş oldum. Son günlerde bunun etkisini olumlu yönde hissedebiliyorum. Hocamızın da bizden beklentisi zaten bu yöndeydi. Performansımız üst düzey olmasa da fit bir şekilde gelmemizi istemişti" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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