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Milli Erkek Buz Hokeyi Takımı, Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için İstanbul'da hazırlık kampına başladı

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Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 2. Klasman maçlarına katılacak A Milli Erkek Buz Hokeyi Takımı'nın hazırlık kampı İstanbul'da başladı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zeytinburnu Buz Adası'nda yapılan hazırlık kampı, 20 Nisan'da sona erecek.

Milliler, kampın ardından 22-28 Nisan tarihlerinde başkent Sofya'da düzenlenecek Dünya Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 2. Klasman maçlarında mücadele edecek.

Kampta yer alan 28 milli sporcunun isimleri şu şekilde:

Kayra Aydos, Tolga Bozacı, Furkan Duran, Oğulcan Heja Kızılkaya, Emre Faner, Fatih Faner, Yusuf Kenan Kars, Kemal Can Aydin, Emrah Savaş, Haktan Kabay, Furkan Şentürk, Ogün Kadir Uzunali, Murat Can Kızılkaya, Mehmet Ali Turan, Abdullah Suat Kanat, Emin İnandı, Ferhat Bakal, Gökalp Solak, Ömer Faruk Kars, Çağan Ege Odabaş, İsmet Eren Gökçen, Mehmet Ayberk Karadağ, Sait Bingöl, Oğuz Karakoç, Osman Emin Meydancı, Taha Ergene, Ahmet Hars ve Bertan Demirdelen.

Kaynak: AA / Spor

Zeytinburnu Bulgaristan İstanbul Dünya Spor Güncel Haberler

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