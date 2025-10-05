Milli cimnastikçilerin gözü Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda

CİMNASTİKTE son yıllarda birçok ilki gerçekleştirip uluslararası alanda ülkemizin adını gururla duyuran İzmirli sporcular, 2025 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası öncesi Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalar yaptı. Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nda ülkemizi temsil edecek 6 sporcunun 4'ü İzmir'de yetişirken, Göztepe'den 3 sporcu ilk kez birlikte Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'na katılacak. Kariyerinde 2 Avrupa şampiyonluğu bulunan, 2020 Tokyo Oyimpiyatları'nda paralel barda üçüncü olup Türkiye'ye cimnastikte tarihinin ilk olimpiyat madalyasını getiren millilerin 32 yaşındaki kaptanı Ferhat Arıcan, Endonezya'nın Cakarta kentinde 19-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonada kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu arayacak. Kariyerlerini Göztepe'de sürdüren Mehmet Ayberk Koşak ve ilk dünya şampiyonasına katılacak 21 yaşındaki Mert Efe Kılıçer de madalya kovalayacak.

Şampiyona öncesi Ferhat Arıcan ve Mehmet Ayberk Koşak, geçen hafta Macaristan'ın Szombathely kentinde düzenlenen World Challenge Cup'ta ülkemize 3 altın birden getirdi. Milli takımın kaptanı Ferhat Arıcan, Macaristan'da hem paralel barda hem de kulplu beygirde altın madalya kazandı. Ferhat, Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası öncesi paralel bar dünya sıralamasında ilk sırada yer aldı. Macaristan'daki organizasyonda Ayberk de halka aletinde altın madalyayı boynuna takarken, Mert Efe de barfikste özel ödül aldı. Kariyerinde birçok ilki başardığını, sırada dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Ferhat Arıcan, "Dünya şampiyonasına az zaman kaldı, bu yılın en önemli yarışması. Benim için de çok önemli bir yarışma. Türkiye'de cimnastik tarihinde hem Avrupa hem Dünya hem de Olimpiyat madalyası kazanan sporcu yok" dedi.

FERHAT ARICAN: HEDEFİM TARİHİN AVRUPA, DÜNYA VE OLİMPİYAT MADALYASI ALAN CİMNASTİKÇİ OLMAK

Tarihin ilk olimpiyat madalyasını kazandığını, 2 Avrupa şampiyonluğu bulunduğunu belirten Ferhat Arıcan, "Şimdi de hedefim tarihin Avrupa, dünya ve olimpiyat madalyasını alan cimnastikçisi olmak. Önümüzde çok az bir zaman var. Çok iyi hazırlandık. Macaristan'da çok iyi dereceler elde ettik. Beygir ve paralel barda altın madalya kazandım. Mert Efe Kılıçer barfiks aletini birinci sırada bitirdi. Ayberk de takımın vazgeçilmezi, kendisi halka aletinde birinci oldu. Macaristan'dan 3 altın madalya ile döndük. Dünya şampiyonası öncesi bu madalyalar bize çok büyük moral oldu. Bu tarz yarışmalar, dünya şampiyonası öncesinde durumumuz görmek için önemli. Hakemler ve diğer rakiplerimizi baskı altına almak için de önemli. 3 altın madalya kazandık. Mutluyuz, huzurluyuz ama asıl hedefimiz dünya şampiyonası" yorumunu yaptı.

'CİMNASTİKTE ÇIĞIR AÇILDI'

Türkiye'nin bir cimnastik ülkesi olma yolunda büyük adımlar atıldığını belirten Arıcan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Paris'te ilk defa takım halinde olimpiyat oyunlarında idik. Bu cimnastikte çığır açtı. Bizim çok iyi bir ekibimiz var, çok çalışıyoruz, hep birlikte çalışıyoruz. Saha içi ve dışında birbirimizi destekliyoruz. Önümüzdeki dünya kupası bireysel bir şampiyona, burada takım halinde derece olmayacak. Takım kotasını almak, 2027'de Los Angeles için ilk 12 takım içerisinde yer almak için gidiyoruz. Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na 3 yıl var. Biz şimdiden hazırlık yapmalıyız. Yine olimpiyat oyunlarında takım halinde orda oluruz. Paris'te başladık bu şekilde devam eder."

'3 KİŞİ GÖZTEPE SPORCUSU'

Kulübu Göztepe'nin olimpik branşlara büyük yatırım yaptığını kaydeden Ferhat Arıcan, "2 yıldır büyük bir projeyle Onursal Başkanımız Mehmet Sepil'in yaptığı yatırımlarla birlikte Göztepe cimnastik branşının başkanlığını yapıyorum. Aynı zamanda sporcuyum aynı zamanda yöneticiyim. Göztepe'nin yaptığı yatırımlar çok büyük. Şu an 6 kişilik dünya şampiyonası takımından 3 kişi Göztepe sporcusu. Bu büyük bir başarı, Göztepe'nin cimnastiğe ne kadar önem verdiği ortada. Olimpik sporcular yetiştirdiği, madalya alacak oyuncular yetiştirdiğinin bir kanıtı bu. Bizi izleyen çocuklar bizi örnek alıyor. Bu aldığım madalyalardan da önemli. Çok mutlu oluyorum. Küçüklerin sporu hayatlarının parçası haline getirmeleri beni çok mutlu ediyor. Sporun temeli de cimnastik. Diğer branşlara da yönlendirme yapıyoruz. Çocuklara spor kültürü ve disiplini aşılamak istiyoruz. İnşallah olimpiyatlara daha çok sporcu yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

MEHMET AYBERK KOŞAK: ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ

Mehmet Ayberk Koşak, Macaristan'da halka aletinde madalyalar kazandığını belirterek, Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'na iyi hazırlandıklarını söyledi. Koşak, "Macaristanda halka aletinde altın madalya kazandım. 2025 yılına güzel bir başlangıç yaptım. Benim için çok güzel bir sezon geçiyor. Altın madalya aldım ve halka aletinde şampiyon oldum. Şimdi beraber dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. Bütün hazırlıklarımız çok güzel gidiyor. Takım arkadaşlarımız madalya aldı. Her şey yolunda. Biz Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nı hedef alarak çalışıyoruz. Her sene Avrupa ve dünya şampiyonları oluyor, hedefimiz olimpiyatlar. Bizle ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Önümüzde rol modellerimiz oluyor. Bu gerçekten bizim adımıza çok değerli ve önemli. Zaten beraber antrenman yapıyoruz. Bize tecrübelerini aktarmaları çok önemli. Bu bizim için itici bir güç oluyor" dedi.

MERT EFE KILIÇER: EN BÜYÜK HEDEFİM LOS ANGELES OLİMPİYATLARI'NDA MADALYA KAZANMAK

Mert Efe Kılıçer de Dünya Şampiyonası'nda elinden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağını belirterek şu ekilde konuştu: "İlk öncelikle Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'ndaki hedefim elimden geleni yapıp finale kalmak. En büyük hedefim ise Los Angeles Olimpiyatları'nda madalya kazanmak. Bu yıl benim için çok güzel geçti. Yılın başından beri ilk dünya şampiyonasında barfikste üçüncü oldum. Daha sonra Özbekistan'da barfiks aletinde birinci oldum. Son gittiğimiz Macaristan'da finale kalmıştım. 21 yaşında dünya sıralamasında barfiks aletinde birinci bitirdim. Olimpiyatlarda madalya kazanmış rakiplerimizden de değer görmeye başlıyorum. Kazanımlarımdan mutluyum. Üstüne koyarak Los Angeles'te madalya kazanmak istiyorum."