Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota veren Dünya Takımlar Bayrak Şampiyonası Bahamalar'da düzenlenecek

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota veren Dünya Takımlar Bayrak Şampiyonası, 4-5 Mayıs tarihlerinde Bahamalar'da düzenlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Nassau'da yapılacak organizasyonda 4x100 ve 4x400 metre milli takım sporcuları da kota mücadelesine çıkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Thomas A. Robinson Ulusal Stadı'nda gerçekleştirilecek şampiyonaya ilişkin şunları kaydetti:

"Buraya gelebilmek için öncelikle dünya genelinde ilk 32 takım arasına girmek gerekiyor. İki takımımız, barajı rahat geçerek ilk 20'de yer almayı başardı. Şimdi 4x400 ve 4x100 takımlarımız olimpiyat kotaları için yarışacak. Seriler halinde yapılacak yarışmada ilk 2'ye giren takımlar direkt olimpiyat kotası alacak. Geriye kalan takımlar ise bir gün sonra aynı sistemle yeniden yarışacak ve burada da ilk 2'ye girenler olimpiyata katılma hakkı elde edecek."

Milli sporcuların şampiyonaya iyi hazırlandığını vurgulayan Çintimar, "Sporcularımız yoğun bir program dönemi geçirip, ulusal ve uluslararası kamplara katıldı. Her yönüyle artık bu yarışmalara hazırız. Sporcularımızın olimpiyat kotasını alacaklarına yürekten inanıyor, onlara güveniyorum. Bu süreçte bize her zaman destek veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, gençlik ve spor teşkilatına, kulüplerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya Takımlar Bayrak Şampiyonası'na katılacak milli takımın kadrosu şöyle:

4x100 metre: Batuhan Altıntaş, Anthony George Smith, Kayhan Özer, Aykut Ay, Emre Zafer Barnes, Oğuz Uyar

4x400 metre: Yasmani Copello Escobar, Berke Akçam, İsmail Nezir, İlyas Çanakçı, Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü