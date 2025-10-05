Milletvekili Baki Ersoy'dan Kayserispor açıklaması

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Hariçten gazel okuyarak konuşan tipler var. Onların kim olduğunu, neden yaptıklarını da gayet iyi biliyoruz. Biz bu kulübe hırsızları sokmayacağız" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Erciyes 38 FK – Ağrı 1970 Spor arasında oynanan 3'üncü Lig maçını tribünden takip etti. Müsabakadan sonra Erciyes 38 FK Kulüp Başkanı Ahmet Dirgenali, "Bugün sahamızda galibiyet aldık. Bugün buraya gelen taraftarlarımıza 3 puanımızı hediye ettik. İnşallah diğer haftalarda devamı gelecek. Allahın izniyle hedefimize emin adımlarla gideceğiz. Türkiye kupasında da tur atladık, orada da yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. MHP Milletvekili Baki Ersoy ise, "Erciyes 38 FK'yı tebrik ediyorum. Malzemecisinden başkanına kadar tebrik ederim. Ağrı 1970 Spor zor bir takım. Galip geldik, 8 puana ulaştık ve 3'üncü sıraya yerleştik. Önceki haftalarda daha iyi olabilirdi ama bugünlere kısmetmiş. İnşallah bunu devam ettirir" diye konuştu. Kayserispor'un Trabzonspor'a mağlup olduğu müsabaka sonrası yaptığı yazılı açıklamasının sorulması üzerine milletvekili Baki Ersoy, "Kayserispor'u değerlendirirken bütün şartları değerlendirmek gerekiyor. Sadece skor olarak değerlendirmek gerekmiyor. Taraftar tabii ki skor olarak değerlendirir. Biz de kazanmasını istiyoruz ama bazen olmuyor. Kayserispor'un geçmişten gelen çok ciddi problemleri vardı. Bu da 2-2.5 senedir aşılıyor. Ali Çamlı döneminden gelen bir borç ödeme dönemi var. Berna Gözbaşı'nın kapattığı borçlar var. Takımın üzerinde temlikler, borçlar olunca kolay değil. Takımın bir deplasman gideri 3 Milyon TL. Buyurun '3 Milyon TL'yi şehirde biri versin' deyince kimse çıkmıyor. Ortaya çıkan emek gösterenlere de saygı bekliyoruz. Sadece bir paylaşım yaparak yada hariçten gazel okuyarak konuşan tipler var. Onların kim olduğunu, neden yaptıklarını da gayet iyi biliyoruz. Biz bu kulübe hırsızları sokmayacağız. Arsızları sokmayacağız. Namussuzları sokmayacağız. Onların bu kulübe girebilmesi için bizim ölmemiz gerekiyor. Bizim olduğumuz yerde bunlar olmazlar. Onu da biliyorlar. Ama böyle leş bekleyen çakallar gibi hareket ediyorlar. Benim kızdığım o. Nurettin Açıkalın ve yönetimi; taraftarıyla, futbolcusuyla teknik kadrosuyla. İnanılmaz bir mücadele veriyor. Kayserispor ligi çok iyi yerde bitirecektir. Erciyes 38 FK'nın şampiyon olacağına inanıyorum. Biz destekleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

'NE GEREKİYORSA YAPILACAK'

Ersoy açıklamasının devamında, "Taraftarın sabırsızlığını anlıyorum. Aksayan yerleri biz de gördüğümü bilmelerini istiyorum. Ne gerekiyorsa yapılacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Teknik direktör girmesi gerekiyorsa gidecek. Sportif direktör gitmesi gerekiyorsa gidecek. Yönetim değişikliği olması gerekiyorsa olacak. Ama bu kulübü yapısal reformlarla birlikte yönetilebilir, sürdürülebilir bir hale getireceğiz. Gelecek sezon devre arasına kadar borçlarımızı ödeyeceğiz. TFF'den gelen para da sponsorluk gelirleriyle birlikte sürdürülebilir yönetilebilie bir hale getireceğiz. Geçmişten borç bırakmayacağız. Kayserispor herkesin kulübü. Kayseri şehrinin kulübü. Kayseri'nin de en büyük markası. Biz taşın altına elimizi değil, kafamızı koyduk. Bunu başaracağımızı düşünüyorum. Taraftarımızdan rica ediyorum. Onlar da destek olsunlar. Son dakikaya kadar. Bu takım ligi çok iyi yerlerde bitirecektir. Biz de biliyorduk 5-6 futbolcu alup 10-12 Milyon Euro bonservis bedeli ödeyip 2-3 Milyon Euro menajerlik bedeli altında sözleşmeler yapmayı. Ama yapanların halini görüyorsunuz. Bu kulüpte Bilal Başaçıkoğlu'na 120 Milyon TL para, Bertolacci'ye 6.5 milyon Euro para ödeten yöneticiler oldu. Biz bunlardan olmayacağız. Biz bonservissiz futbolcu aldık. Karakterli futbolcu aldık. Allah nasip ederse bu seneki hedef ligde kalmak, seneye de Avrupa'ya oynayacak bir Kayserispor. Sezon başında onu getir, bunu getir bu ay 2.5 – 3 Milyon maaş var. Nasıl ödecek bu paralar? 30 Milyon Euro'ya kulüp kurdular, transfer yaptılar. Ligde böyle takımlar var. Adana Demirspor örneği var. Biz Kayserispor'un bu hale gelmesini istemiyoruz. Allahın izniyle Kayserispor düşmez. Taraftarlarımzıın destekleriyle bizlerin emekleriyle. Ama emeğe saygı duysunlar" ifadelerini kullandı.

'KONUŞACAK ÇOK ŞEY VAR'

Vekil Baki Ersoy konuşmasının son kısmında, "Kayserispor teknik ve taktik açıdan eleştirilebilir ama finansal ve idari olarak bazı şeyleri konuşurken lütfen ona göre değerlendirme yapsınlar. 'Bu transferler çöp' diye yazanlar var. Giden futbolcu grubu nereye gitti. Attamah ve Hasan Ali Kaldırım 1'inci Lig'e gitti. Kayserispor'dan Ayrılan Mehdi Bourabia boşta. 1 Milyon 200 Bin Euro maliyeti vardı. Niye talep olmadı. Ackah'ı 'verelim' dedik, talep olmadı. Baran Ali Gezek gitmek istedi. Eyüpspor'a gitti. Kadroya mı girebiliyor. Bizim kardeşimiz. Milli takımda oynuyor, geri gelecek. Bizim futbolcumuz. Julian Jenavier, Dubai'ya 150 Bin Euro'ya transfer oldu. O da transferin son gününde. Bahoken'in takımı yok. Dorukhan yada Abdulsamet eleştiriliyor. Bakalım ama kaç paraya oynuyor. Dorukhan Toköz'ün A milli takımda 15-20 maçı var. Milan'a transfer olacakken şansız şekilde sakatlık yaşamıştır. Kendini topladığında olur. Gökhan Sazdağı da geldiğinde kadroda yer bulamıyordu. Boluspor'dan getirdik. Kaptan oldu. Buradan 1 Milyon 800 Bin Euro'ya Beşiktaş'a transfer oldu. Kayserispor?aki yerli futbolcuların maliyeti 1 Milyon 800 Bin Euro. Gökhan Sazdağı'nın ucuza gittiği söyleniyor. Kendisi kaptandı ve 1 Milyon Euro sözleşme istedi. Sözleşmesinin bitmesine de 3 ay vardı. 1 Milyon 800 Bin Euro futbolcu satıyorsun. 'Ucuz gitti' diyorlar. Bunları nasıl değerlendiriyorlar onu bilmiyorum. Ama bunların bilinmesini istiyorum. Konuşacak çok şey var. Ama şu anki gündemimiz Erciyes 38 FK'nın galibiyeti. Nice galibiyetlere diyorum. Teşekkür ediyorum" dedi.