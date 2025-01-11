MHP'li İsmail Özdemir, Kayserispor Taraftarının Gözaltına Alınmasını Kınadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayserisporlu 21 taraftarın gece gözaltına alınmasına teki göstererek, "21 genç evladımıza yapılanı kınıyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor sahasında oynadığı Samsunspor'a 1-0 kaybetti. Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "Kayserisporumuz zor günler yaşıyor ama ben öncelikle başka bir şeyin altını çizmek istiyorum. 30. saniye ya da 1. dakika içerisinde gol yedik. Ben o sırada tam da göremedim. Kapalı Kale protesto etti ve ilk 5 dakika girmedi. Bunun nedeni de 21 kardeşimizin gece yarısı evinden alınması. Bana göre haklı bir protesto. Bu 5 dakikalık zaman diliminde de futbolcular ne oluyor derken gol yedik. Ondan sonra pozisyonlar var. İyi de oynadılar, mücadele de ettiler ama olmadı. Son düdüğe kadar devam. Kayserispor için elimizden ne geliyorsa yapacağız ama bu zihniyete müsaade edenler gerçekten bu şehre yazık ediyorlar. Etmemelerini tavsiye ediyorum. Yüzlerine söyledim, şimdi burada da söylüyorum" şeklinde konuştu.

Kayserispor taraftarı 21 kişiye yakışık olmayan muamele gösterildiğini söyleyen Özdemir, "Şehrimizin takımı, hepimizin takımı. Renkleri ile her zaman coşkusuyla bizim de coştuğumuz gururlandığımız Kayserisporumuzu desteklemek üzere buradaydık. Herkes hafta sonunu kimi ailesi ile kimi kendisi burada geçirmek, buraya olan aidiyetini hem de takımımıza olan desteğini göstermek için buradaydı. Ben bu kulübün başarılı olacağı inancını taşıyorum çünkü arkasında gerçekten bütün bir şehrin duaları var, destekleri var. Futbolla alakalı değerlendirmeleri konuyla alakalı uzmanlara bırakıyorum. Bize özel bir durumun da altını çizmek istiyorum. Bugün burada o yüzden olmak istedik. Kayserispor, hepimizin çocukluktan beri gönül verdiğimiz sarı-kırmızı renklerimiz. Bizi biz yapan değerimiz. Bundan önceki bir maçta Türkiye'nin önde gelen güzide kulübü Galatasaray'ı burada misafir ettik. Taraftarlar arasında zaman zaman bazı şeyler oluyor. Bana sorarsanız çok da Kayseri'nin, stadın huzurunu bozacak ya da Türkiye'ye bu anlamda bir gerginlik yansıtacak bir durum olmamasına rağmen ne yazık ki devam eden süreçte bu şehrin 21 evladına yakışık olmayan muamelelerde bulunulmuştur. Kayserili tabiri ile derler ki, 'Bu çocukların hepsi Gayseri bebesidir'. Bizim insanımız, bizim kardeşimiz hatta daha ileri giderek söyleyeyim 21 kişi de bizim dava arkadaşımızdır. Yazık günah. Gecenin bir yarısı evinde yatıyorken, bunların arasında devlet memurları da var. Ailelerinin yanından alınmaları hoş olmamıştır. Dolayısıyla burada yargı camiasında bu mesele ile alakalı karar verenler doğru bir işi yapmamıştır. Anayasa'nın kendilerine tanımış olduğu hakkı doğru kullanmamıştır" ifadelerini kullandı.

"Bunu kınıyorum"

Yapılan hareketin kendisine göre şehrin huzurunu bozma girişimi olduğunu aktaran İsmail Özdemir, "Kayseri bir huzur şehridir. Huzuruyla, birliği ve beraberliği ile Türkiye'ye örnek olan bir şehirdir ama unutmayın geride bıraktığımız son 1 yıl, 2024'te Kayseri'den başlamak üzere Türkiye'nin huzurunu da etkileyecek bazı olaylar cereyan etti. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk heykeline yapılan saldırı ne ise, Suriyeli kardeşlerimize yapılan ne ise ki bana göre bu da şehrin huzurunu bozma girişimlerinden bir tanesidir. Yargı camiasında birkaç tane kendini bilmez ismin yapmış olduğu, bu yetkisini de kendi görüşüme göre söylüyorum, kötüye kullanarak hemşehrilerimize, 21 genç evladımıza yapmış olduğu davranış uygun düşmemiştir. Bunu kınadığımı ifade etmek istiyorum. Yargının kendine yönelik sorumlulukları vardır ama biz de bu şehrin milletvekilleriyiz. Yasama ile alakalı sorumluluğumuz vardır ve şehrimizdeki her bir hemşehrimizi temsil etme sorumluluğumuz vardır. Buyursunlar biz de onların hakkını ve hukukunu savunma konusunda üzerimize ne düşüyorsa onu yapacağız ama şehrimize dışarıdan gelip huzurunun bozulmasına müsaade etmeyiz. Bunların hepsi ana kuzusudur, bu şehrin evladıdır ama bizler kimlerin de ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu sözümün muhatapları, bilhassa yargı camiasındaki muhataplarının iyi bilmesi lazım. Bunun da takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu takıma sevdalı olan herkesin hakkı ve hukukunu kendi hukukumuz bilir, mücadelesini ona göre vereceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ