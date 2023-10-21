Mersin'de Para Atıcılık Tüm Dallar Cumhuriyet Kupası Tamamlandı

Mersin'de düzenlenen Para Atıcılık Tüm Dallar Cumhuriyet Kupası'nda kadın ve erkeklerde 10 metre tüfek ve 10 metre tabanca atışları tamamlandı. Şampiyonada dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Mersin'de düzenlenen Para Atıcılık Tüm Dallar Cumhuriyet Kupası'nda kadın ve erkeklerde 10 metre tüfek ve 10 metre tabanca atışları tamamlandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Erdemli Atış Poligonu'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde kadın ve erkeklerde 10 metre tüfek ve 10 metre tabanca atışları yapıldı.

Atışlar sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri federasyon yetkilileri tarafından verildi.

Şampiyona 23 Ekim Pazartesi günü sona erecek.