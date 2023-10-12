Menemen Futbol Kulübü Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü tura yükseldi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda İnegölspor'a 5-2 yenilerek taraftarını üzen Menemen Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu.

Bursa Yıldırımspor'u evinde 1-0 yenen sarı-lacivertliler kupada üçüncü tura yükseldi. Teknik direktör Cenk Laleci, İnegölspor yenilgisini az da olsa telafi ettiklerini ve moral bulduklarını dile getirdi. Laleci, "Kupada yolumuza devam ediyoruz. Ligde de kötü bir konumda değiliz. Bu hafta sonu evimizde Kastamonuspor'la oynayacağız. Bu maçı da kazanıp yeniden çıkışa geçeceğiz" yorumunu yaptı.