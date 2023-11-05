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Melikgazi Kayseri Basketbol OGM Ormanspor'a mağlup oldu

Melikgazi Kayseri Basketbol, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde OGM Ormanspor'a 77-58 mağlup oldu. Bu mağlubiyetle sarı kırmızılılar ligde dördüncü kez yenildi.