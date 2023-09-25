Melikgazi Kayseri Basketbol İlkem Yapı Tarsuspor'u mağlup etti

Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde oynadığı maçta İlkem Yapı Tarsuspor'u 80-59 mağlup etti. Sarı kırmızılılar bu galibiyetle ligdeki 2. galibiyetini aldı.

Melikgazi Kayseri Basketbol, evinde oynadığı maçta İlkem Yapı Tarsuspor'u 80-59 mağlup etti. Sarı kırmızılılar bu galibiyetle ligdeki 2. galibiyetini aldı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Melikgazi Kayseri Basketbol takımı 2. galibiyetini aldı. Ligin 3. haftasında evinde oynadığı maçta İlkem Yapı Tarsusspor ile karşılaşan sarı kırmızılı ekip, salondan 21 sayı farkla 80-59 galip ayrıldı. Geride kalan 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 5 puan topladı. Sezona Bursa Uludağ Basketbol galibiyeti ile başlayan Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 2. haftasında deplasmanda Nesine Aydın'a kaybetti.

3. haftada evinde İlkem Yapı Tarsusspor'u yenen sarı kırmızılılar ligin 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. - KAYSERİ